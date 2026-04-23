Tierra del Vino
Placas de uralita por lor aires en el Monte Coto de Venialbo: los daños provocados por vientos huracanados
El episodio registrado el pasado martes arrancó encimas y desplazó el depósito de abastecimiento para el ganado y las viviendas y naves próximas
E. V.
Las rachas de viento registradas el pasado martes causaron cuantiosos daños en las instalaciones del denominado Monte Coto de Venialbo, un monte de propiedad municipal y declarado de Utilidad Pública que comprende una cuarta parte de término municipal con cerca de un millar de hectáreas, conocido como "la despensa de Venialbo".
El viento huracanado se concentró en este punto levantando tejas e, incluso, haciendo volar varias placas de uralita que se han localizado a 100 metros de distancia. Los daños, lejos de limitarse al desplazamiento de este material de construcción de fibrocemento altamente peligroso y sujeto a estrictas normas de manipulación, se extendieron a portalones de aluminio llegando incluso doblegar una de las encinas que dominan buena parte de este monte adehesado.
A falta de cuantificar los destrozos, la peor parte parece habérsela llevado el depósito que abastece de agua tanto a las reses que pastan por la zona como a las naves y viviendas próximas (casa del ganadero, de los cazadores y del guarda). Aunque habrá que comprobar si el tanque presenta algún tipo de rotura o fisuras, "lo que es seguro es que el viento lo ha desplazado", sostiene Jesús Vara, alcalde de Venialbo. El daño del que habla, lejos de ser menor, resulta apreciable a simple vista.
Desde el consistorio ya se ha dado parte al seguro municipal, al tiempo que se ha puesto en conocimiento de la Junta de Castilla y León al ser una zona considerada de Utilidad Pública.
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