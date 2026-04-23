Nueva manifestación en Zamora contra los macroproyectos energéticos: fecha y hora

"En defensa de nuestra vida en Zamora". Este es el lema elegido para la manifestación que el domingo 10 de mayo, a partir de las 12.00 horas, tendrá lugar en la capital zamorana y con la que la Federación Zamora en Pie pretende visibilizar la "amenaza" que suponen los macroproyectos energéticos previstos en la provincia.

La manifestación partirá de la plaza de Viriato y concluirá en La Marina, frente a la sede de la delegación territorial de la Junta. La idea de organizar este nuevo acto de protesta tiene su origen en la "avalancha" de proyectos energéticos que pretenden desarrollarse en la provincia, que han motivado una alarma creciente entre la población de Zamora a medida que conocen sus detalles.

La Federación Zamora en Pie recuerda que "es nuestra vida actual la que nos estamos jugando si llegan a instalarse las plantas de biogás y las innumerables macrogranjas que las rodearán y que nos harían vivir en un inmundo estercolero".

Además, cuestiona los proyectos relacionados con la producción de hidrógeno verde, porque "acabarán con el agua más pura que tenemos, la de nuestros acuíferos", aunque también critica el impacto de placas solares y de los aerogeneradores que "llenarán nuestro paisaje". Otras amenazas para los bosques de la provincia, según la Federación Zamora en Pie, son la producción de biomasa o las "contaminantes" minas a cielo abierto.

Si los citados proyectos se materializan, como advierte, "Zamora se pondrá al servicio de otros, siendo exprimida y saqueada", al margen de convertirse en "un lugar inhabitable"