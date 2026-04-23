El lamento de un ganadero sayagués: "Nadie se acuerda de las ovejas heridas por el lobo... y también se mueren"
José Manuel Garrote no pudo hacer nada por ocho animales enganchados en un ataque
El depredador mató el año pasado más de 700 ovejas en Sayago
Al saldo de 13 ovejas perdidas en dos ataques seguidosen el plazo de unas cuantas horas en su explotación de Fresnadillo de Sayago, el ganadero José Manuel Garrote suma el doloroso goteo de las bajas posteriores. Hasta ocho animales más muertos "de los que nadie se acuerda".
Apenas ha pasado una semana desde el último ataque del lobo a las ovejas de José Manuel Garrote y la "tragedia" aumenta. "No puedes sacrificar un animal sin intentar salvarlo, pero al final se han ido muriendo" lamenta apesadumbrado el ganadero. "Todo el mundo habla de cuando el lobo ataca, luego a nadie le interesa lo demás" expresa en referencia al celo con el que el productor y la veterinaria han trabajado para tratar de salvar a los animales mordidos en el cuello.
"Llevamos a las ovejas casa, las apartamos, pones el antibiótico, desinfectas la herida, las cuidas, intentas que coman... pero al final muchas se te van". Y el saldo de animales muertos por el lobo aumenta. En el año 2025 "me han dicho que pueden haber muerto entre 700 y 800 ovejas por ataques del lobo; es un buen rebaño, no es ninguna tontería" reflexiona José Manuel Garrote sobre el impacto del lobo en las explotaciones de Sayago.
En su caso lleva "años" sufriendo ataques, como otros muchos ganaderos que asisten "desesperados e impotentes a un problema del que todo el mundo pasa. Echas los 365 días del año, muchas horas y mucho trabajo para que en un momento la tengas liada. Y cada vez hay más ataques" advierte Garrote.
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