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Herido un motorista en un accidente de tráfico en Moreruela de Tábara

El varón ha necesitado asistencia médica al salir su vehículo de la vía

Los servicios de Emergencias realizan primera atención en el lugar de la colisión y retiran al herido en la ambulancia.

Los servicios de Emergencias realizan primera atención en el lugar de la colisión y retiran al herido en la ambulancia. / E. P.

Oliva Conde

A las 17.43 horas de este 23 de abril resultó herido un hombre de aproximadamente 50 años, conductor de una moto al salirse esta de la vía. El incidente se produjo en el kilómetro 12 de la N-631.

Hasta Moreruela de Tábara se desplazaron una unidad de Tráfico, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico para socorrer al herido y gestionar el incidente.

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