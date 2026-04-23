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Herida una mujer de unos 40 años tras chocar contra un ciervo en la carretera de Villardeciervos

Los animales provocan en las carreteras de Zamora más de un millar de accidentes de tráfico al año

Foto de archivo de un accidente de tráfico provocado por un ciervo en la N-525

Foto de archivo de un accidente de tráfico provocado por un ciervo en la N-525 / A. S.

Tania Sutil

Zamora

Nuevo accidente de tráfico por fauna salvaje en las carreteras de la provincia de Zamora. En esta ocasión, ha ocurrido cerca de las 9 de la noche de este miércoles en Villardeciervos, cuando una furgoneta colisionó contra un ciervo en el punto kilométrico de la ZA-912.

Como resultado del choque una mujer de unos 40 años ha resultado herida. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios del Sacyl para atender a la señora, que presentaba dolores por el golpe aunque no revestía gravedad.

No es el único accidente provocado por la fauna salvaje esta semana en Zamora. Hace unos días un hombre de 33 años resultaba herido como consecuencia de un accidente de tráfico por fauna en el punto kilométrico 27 de la ZA-610 de Toro, donde un vehículo volcó al intentar esquivar un jabalí. Hasta allí se movilizó también una ambulancia de soporte vital básico que trasladó al herido al hospital Virgen de la Concha de Zamora aunque, al igual que en el caso de las últimas horas, no revestía gravedad.

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Accidentes por fauna salvaje

Cada año los animales salvajes provocan en las carreteras de Zamora más de un millar de accidentes de tráfico. Zamora es la cuarta provincia con más casos, por detrás de Burgos, León y Soria. En el conjunto de la comunidad se produjeron el año pasado 12.291 accidentes de tráfico en las carreteras de Castilla y León, o sea, uno cada 45 minutos. El dato, que se dispara irremisiblemente de año en año, supone ya que casi un 70 por ciento de los accidentes que se producen en las carreteras de la región sean inducidos de una u otra forma por animales silvestres.

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