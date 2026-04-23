Fermoselle fomenta la lectura en el Día del Libro con el reparto gratuito de ejemplares
La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento, se ha desarrollado bajo el lema "Los libros te hacen crecer por dentro"
Fermoselle ha conmemorado este jueves 23 de abril el Día del Libro con el reparto de ejemplares entre los vecinos que se han acercado a la Plaza Mayor. Durante dos horas, los aficionados han podido elegir entre los diferentes volúmenes expuestos en varios stands y donados por vecinos para la iniciativa cultural.
El Ayuntamiento de Fermoselle ha impulsado la actividad, que se ha desarrollado bajo el lema "Los libros te hacen crecer por dentro", con el que ha pretendido poner en valor "la suerte que tenemos de poder soñar, vivir otras vidas, sonreír o emocionarnos" a través de la lectura.
De hecho, la institución local considera que la lectura es la mejor herramienta "para iluminar nuestras ideas y llenar de color nuestro pensamiento".
Por este motivo, decidió organizar un reparto gratuito de libros entre los aficionados, para "celebrar nuestra identidad, nuestra cultura y ese crecimiento interior que solo la lectura nos regala" y para que "nuestra villa siga siendo un referente de cultura y tradición".
El Ayuntamiento ha agradecido públicamente el trabajo realizado por Tita Fernández Barrueco en la organización de la actividad, que ha tenido una gran acogida entre lectores de diferentes edades, así como la implicación de los vecinos que han colaborado donando ejemplares para su reparto en la Plaza Mayor de la villa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seis investigados por fraude alimentario en Zamora: hacían pasar quesos industriales por artesanales
- La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
- Fonfría, municipio con más granjas de caracoles de toda España
- Una iglesia subterránea y un río que 'se traga la tierra': el pueblo de Castilla y León que parece sacado de una película
- Estos son los supermercados que encontrarás abiertos en Zamora este 23 de abril, fiesta en Castilla y León
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo
- La Plaza Mayor de Zamora se llena para escuchar a Leire Martínez
- Este pueblo de Zamora llena un 'vacío' con la creación de una nueva asociación cultural