Fermoselle fomenta la lectura en el Día del Libro con el reparto gratuito de ejemplares

Fermoselle ha conmemorado este jueves 23 de abril el Día del Libro con el reparto de ejemplares entre los vecinos que se han acercado a la Plaza Mayor. Durante dos horas, los aficionados han podido elegir entre los diferentes volúmenes expuestos en varios stands y donados por vecinos para la iniciativa cultural.

El Ayuntamiento de Fermoselle ha impulsado la actividad, que se ha desarrollado bajo el lema "Los libros te hacen crecer por dentro", con el que ha pretendido poner en valor "la suerte que tenemos de poder soñar, vivir otras vidas, sonreír o emocionarnos" a través de la lectura.

De hecho, la institución local considera que la lectura es la mejor herramienta "para iluminar nuestras ideas y llenar de color nuestro pensamiento".

Por este motivo, decidió organizar un reparto gratuito de libros entre los aficionados, para "celebrar nuestra identidad, nuestra cultura y ese crecimiento interior que solo la lectura nos regala" y para que "nuestra villa siga siendo un referente de cultura y tradición".

El Ayuntamiento ha agradecido públicamente el trabajo realizado por Tita Fernández Barrueco en la organización de la actividad, que ha tenido una gran acogida entre lectores de diferentes edades, así como la implicación de los vecinos que han colaborado donando ejemplares para su reparto en la Plaza Mayor de la villa.