El símbolo del "pueblo sin gente" de Zamora, en peligro: la iglesia de Otero de Sariegos cambia de manos para evitar su colapso

La Diócesis de Zamora y el Ayuntamiento de Villafáfila han alcanzado un acuerdo para la cesión de la titularidad de la iglesia de San Martín de Tours, en Otero de Sariegos. Este acuerdo se produce tras constatarse la delicada situación estructural del inmueble.

Un informe técnico elaborado por el arquitecto responsable determina la prohibición de uso del templo ante el riesgo de colapso, lo que hace inviable cualquier tipo de actividad en su interior hasta que se lleven a cabo las necesarias actuaciones de restauración que garanticen la seguridad.

La operación, que será elevada en breve a escritura pública, supondrá un nuevo paso en la búsqueda de una solución estable para este templo, desde la colaboración entre la Diócesis de Zamora y el Ayuntamiento de Villafáfila, con el objetivo de preservar un bien que forma parte de la memoria religiosa, histórica y patrimonial de esta localidad hoy deshabitada. Con esta cesión, el Ayuntamiento queda plenamente legitimado para promover y solicitar cuantas ayudas públicas sean necesarias para la consolidación y recuperación del inmueble.

El acuerdo se ha cerrado salvaguardando en todo momento la naturaleza propia del inmueble eclesial. En este sentido, se establece que el uso futuro del templo no podrán contravenir la moral católica ni cuanto esta implica en relación con el respeto debido a un espacio sagrado. Del mismo modo, la Diócesis se reserva el derecho de uso para celebraciones litúrgicas, de manera que la iglesia pueda seguir acogiendo el culto cuando así se considere oportuno, una vez se den las condiciones adecuadas de seguridad.

Con este acuerdo, la Diócesis de Zamora reafirma su disposición a colaborar con las instituciones locales en la protección del patrimonio eclesial, buscando fórmulas realistas que permitan conservar los templos, respetar su identidad religiosa y garantizar, ante todo, la seguridad de las personas.