Seis investigados por fraude alimentario en Zamora: hacían pasar quesos industriales por artesanales

Seis personas están siendo investigadas como supuestos autores de delitos contra la salud pública y contra la propiedad industrial. Es el resultado de las dos operaciones desarrolladas por agentes del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora que han destapado una red de venta fraudulenta de quesos industriales con una falsa etiqueta que los hacía pasar por artesanales.

Las operaciones desarrolladas en las provincias de Valladolid, Zamora y Burgos, se han llevado a cabo entre los meses de marzo y abril. La primera de las investigaciones comenzó tras detectarse la comercialización de quesos utilizando una marca cuyos derechos de explotación pertenecían a otra empresa que había cesado su actividad hacía más de un año.

Las averiguaciones de la Guardia Civil constataron que una distribuidora comercial de productos lácteos, recibía quesos elaborados de manera industrial y los volvía a etiquetar falsamente como productos artesanales de una marca distinta para ocultar su verdadero origen, para de forma seguida redistribuirlos por diferentes provincias de Castilla y León. Hay cinco personas como supuestos autores de delitos contra la salud pública y contra la propiedad industrial.

El producto falsificado contenía sustancias que no figuraban en la etiqueta y que podrían haber sido perjudiciales para la salud de algunas personas alérgicas.

Como consecuencia, se procedió a la inmovilización y destrucción de todas las partidas y lotes del queso re-etiquetado, por parte de las Autoridades Sanitarias.

Ultracongelados caducados

La segunda de las investigaciones, iniciada a primeros del mes de abril de 2026, localizó en una mercantil cerca de 17.000 kg de productos ultra-congelados con la fecha de caducidad superada. Estos alimentos estaban dispuestos junto con otros productos aptos para su distribución y en base a los informes de las Autoridades Sanitarias, no eran seguros para el consumo humano al incumplir la normativa europea alimentaria.

Durante la inspección, realizada en el marco de los controles agroalimentarios que realiza, también se comprobó que los certificados de conformidad ATP, que es obligatorio para los vehículos que transportan mercancías perecederas, habían sido alterados y modificados.

Por este motivo fue investigado el gerente de la distribuidora en esta provincia, como supuesto autor de un delito de falsificación y fraude alimentario, como responsable estos hechos.

El Código Penal español contempla en su articulado el fraude alimentario dentro de los delitos contra la salud pública y los consumidores. Así mismo el art. 282 castiga las falsedades sobre la calidad u origen de los productos.