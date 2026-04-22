Sanabria
San Martín de Terroso se va de paseo saludable
Sanitarios y vecinos ponen en marcha esta iniciativa
El personal sanitario del Centro de Salud de la ZBS de Sanabria lleva a cabo una nueva edición de los “paseos saludables” con vecinos de los pueblos. Un grupo de residentes de San Martín de Terroso se sumaban este miércoles a ese acercamiento de rutas saludables compartidas entre sanitarios y pacientes, sumando ese conocimiento de los pueblos.
El camino tradicional de la Carballeda fue la primera ruta de ida y vuelta desde el consultorio médico vecinal hasta la fuente de aguas sulfurosas, conocidas como “Aguas Chironas” en el límite con el vecino pueblo de Santa Colomba. Finalizado el trayecto, la doctora María Almaraz dirigió una breve sesión de relajación.
La socialización vecinal y la conexión con la naturaleza “que no valoramos” contribuyen a la mejora mental de los residentes. Estos paseos saludables se realizan periódicamente en las estaciones de primavera y otoño.
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