El radioaficionado sayagués, Lorenzo Ferrero, reconocido por su vocación de servicio público

El radioaficionado sayagués Lorenzo Ferrero, miembro de la Red de Radio de Emergencia (Remer), ha sido reconocido con el diploma que acredita su "compromiso y la fidelidad" con la sociedad a través de un soporte básico para las comunicaciones en situaciones de emergencia.

Ferrero ha recibido el reconocimiento de manos del subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, durante un acto al que asistieron la jefa de la Unidad de Protección Civil de este organismo de la Administración General del Estado, Teresa Carnero, técnicos de Protección Civil, así como otros integrantes de la Remer de Zamora entre los que destaca el coordinador provincial, Luis Vicente Pastor (Óscar 1).

La Red Nacional Radio de Emergencia (Remer) es una red de comunicaciones analógicas formada por radioaficionados acreditados para ello, con licencia expedida por la Inspección de Telecomunicaciones, con los conocimientos y la experiencia suficiente para realizar actuaciones en materia de comunicaciones en situaciones de emergencia cuando así les sea requerido.

Los integrantes de la REMER son colaboradores voluntarios permanentes del Sistema Nacional de Protección Civil y, por tanto, se atienen a las normas dispuestas en cada caso y a las instrucciones puntuales que sean proporcionadas por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, así como por las que les sean trasmitidas por la propia Subdelegación del Gobierno, ya que la organización de la RED está provincializada, tanto por los colaboradores que la integran, como por los medios que cada Subdelegación tiene desplegados en la provincia. Es importante destacar que los colaboradores utilizarán sus propios medios de radiocomunicaciones para el cumplimiento de las misiones que les sean encomendadas, e incluso sus medios propios de trasporte, en el caso de que sean movilizados y deban desplazarse de sus domicilios.

Información

El objetivo fundamental de esta red es constituir un sistema de comunicaciones alternativo y complementario a las redes de comunicación utilizadas por la AGE a través de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias y sus Unidades de Protección Civil y Emergencias de cada una de las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias. Este sistema de comunicaciones debe permitir la recogida de información relevante sobre cualquier situación de la emergencia, y la transmisión de mensajes a aquellos destinatarios que, por las características de la emergencia, no dispongan de otros medios de comunicación operativos.

Como objetivos secundarios están:

Conformar una estructura operativa que permita a los radioaficionados acreditados cumplir con su derecho y deber ciudadano de colaboración en emergencias, asumiendo voluntariamente las funciones que como miembros de la REMER les fueran asignadas.

Constituirse como una capacidad estatal de apoyo al Sistema Nacional de Protección Civil, cuando se considere necesario.

La REMER mantiene una estructura permanente y jerarquizada bajo un plan de actuación denominado Plan Mercurio, con cobertura en todo el territorio nacional, lo que le permite garantizar la necesaria celeridad y eficacia en su actuación en aquellos casos en los que sea requerida. Asimismo, en cada provincia, la estructura de la Red, en cuanto a elementos materiales, se compone de una estación base ubicada en las instalaciones de las Unidades de Protección Civil y Emergencias de cada subdelegación, las estaciones repetidoras necesarias que garanticen una cobertura de comunicaciones radio eficaz y con una amplia cobertura del territorio, y los medios propios que cada colaborador ponga a disposición de la Red (estaciones base, móviles y portátiles).

En cuanto a los medios humanos, además de los funcionarios que en las Subdelegaciones se ocupan del servicio de Protección Civil y Emergencias, dentro de la Red, como ya se ha comentado, se integran todos aquellos colaboradores que de forma voluntaria deseen participar y dispongan de medios propios de comunicaciones vía radio y la correspondiente licencia o autorización de radioaficionado.

Zamora

En la provincia de Zamora, la estación base se encuentra en la primera planta del edificio de la Subdelegación, en la denominada Sala de Coordinación Operativa (SACOP), cuyo suministro eléctrico está garantizado con un grupo electrógeno con dispositivo de encendido automático cuando falle el suministro eléctrico. Disponemos de dos estaciones repetidoras, una en la ciudad de Zamora, que garantiza las comunicaciones desde la Subdelegación del Gobierno y una parte muy importante de la provincia, y otra en el Pico del Fraile, en Sanabria, que proporciona cobertura en una de las zonas más complicadas de la provincia, y que resulta de gran utilidad al no existir, en una parte importante de la sierra, comunicaciones vía telefonía móvil.

En cuanto al despliegue de colaboradores en la provincia, la Remer Zamora cuenta con 14 colaboradores, organizados de forma jerárquica y coordinados por el coordinador provincial, Luis Vicente Pastor, cuyo indicativo radio es Óscar 1, acompañado de los coordinadores adjunto técnico, Óscar 2, Juan Manuel Martín Girón y adunto operativo, Óscar 3.

Francisco José Oliveros Arenas. La Red provincial se completa con otros 11 colaboradores repartidos por la geografía provincial, con la reciente incorporación de la primera mujer en la REMER Zamora