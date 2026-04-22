Este pueblo de Zamora llena un "vacío" con la creación de una nueva asociación cultural

Promover la convivencia y el sentido de comunidad. Estos son los pilares sobre los que se asienta la nueva Asociación Cultural "Villabuena del Puente", impulsada por cuatro vecinas que compartían el deseo de dinamizar el pueblo con actividades dirigidas a personas de todas las edades. Maite Arias Conde ha asumido el cargo de presidenta en una junta directiva en la que las otras tres personas que han impulsado la iniciativa desempeñarán el resto de funciones.

Reconoció Arias que la idea de fundar una asociación cultural surgió con la intención de llenar un "vacío" en Villabuena del Puente que, a pesar de ser un "pueblo bastante grande" carecía de un colectivo que organizara actividades como en las localidades más cercanas, "en las que veíamos que se hacían muchas cosas".

Por este motivo, las cuatro vecinas decidieron "dar un paso adelante" y fundar la nueva asociación, que se ha presentado recientemente en Villabuena del Puente, con una gran acogida por parte de los vecinos, que ya han trasladado a la junta directiva su intención de formalizar su inscripción como socios y de colaborar en aquellas actividades que promueva.

Alrededor de 70 personas asistieron a la presentación de la nueva asociación cultural, en la que sus promotoras explicaron los objetivos y las actividades que está previsto organizar, acto en el que más de 30 participantes comunicaron a la junta directiva su intención de convertirse en socios.

La iniciativa también ha calado hondo en "hijos" de Villabuena del Puente que residen fuera, pero que quieren colaboran con la asociación y que han aprovechado su estancia en el pueblo durante fechas señaladas para formalizar su inscripción como socios. En el acto de presentación, la junta directiva también expuso las primeras actividades que tiene previsto organizar en el pueblo.

Así, como explicó Arias, la asociación valora organizar una marcha o una carrera popular, un sorteo y, de cara al verano, una Semana Cultural, primeras iniciativas con las que la asociación pretende captar el interés de más vecinos. Por otra parte, la presidenta reconoció que el colectivo impulsará actividades variadas relacionadas con la cultura, el ocio o el deporte, aunque otro de los objetivos prioritarios que se ha marcado es el de fomentar la convivencia.

Por este motivo, tiene previsto organizar actividades que favorezcan la interrelación entre los vecinos de diferentes edades, tales como comidas populares, marchas o eventos para los niños, en los que se impliquen también sus familiares.

Lo que tiene claro la nueva asociación cultural es que en sus actividades podrán participar vecinos de todas las edades, desde niños hasta personas de la tercera edad. Por este motivo, el colectivo trabajará intensamente para que "durante todo el año se mantenga la actividad social en Villabuena del Puente", que en la actualidad se concentra especialmente durante los meses de verano.

Otro de los motivos que ha llevado a estas cuatro vecinas a fundar la asociación cultural es que "la gente salga de casa y se reúna", especialmente las personas que viven solas y que en las actividades que se programen podrán reencontrarse con otros vecinos y ocupar su tiempo libre. La asociación ya trabaja en la preparación de las primeras actividades con la intención de que socios y vecinos y se involucren en un proyecto que nace para dinamizar Villabuena del Puente.