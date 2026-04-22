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Incendio a los pies de la línea de Alta Velocidad en Coreses

La proximidad de la Nacional 122 así como de la catenaría en tensión del AVE obligaron a extremar las medidas de seguridad

Labores de extinción en las inmediaciones de la línea del AVE en Coreses.

Labores de extinción en las inmediaciones de la línea del AVE en Coreses. / Consorcio Provincial de Bomberos

E. V.

Coreses

Alerta en la mañana de este miércoles ante la declaración de un incendio en las inmediaciones al trazado del tren de Alta Velocidad a la altura de Coreses. Hasta el lugar de los hechos, próximo también al paso de la Nacional 122 (a la altura del kilómetro 449) se personaron efectivos del Parque Zona Centro de la Diputación de Zamora.

El foco presentaba especial riesgo al encontrarse cercano a la infraestructura de la línea de Alta Velocidad (AVE), con la catenaria en tensión, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad durante toda la intervención.

El aviso fue recibido a las 11:51 horas a través del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que solicitó la movilización de los bomberos del Parque Zona Centro, con base en el Parque de Maquinaria de la Institución Provincial en la capital zamorana. Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos autobomba.

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Bo,beros de la Diputación de Zamora sofocan el incendio originado junto a una catenaria en tensión del AVE en Coreses. / Consorcio Provincial de Bomberos

Una vez en el lugar, los efectivos procedieron a la extinción del fuego y a la posterior refrigeración del perímetro afectado, logrando controlar la situación sin que se hayan producido daños en bienes ni afecciones a la circulación, tanto por carretera como ferroviaria.

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