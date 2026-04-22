Incendio forestal en la frontera alistana con Portugal
Hasta 16 medios se han desplazado a Riomanzanas, en el municipio de Figueruela de Arriba
El fuego comenzó en Petisqueira (Portugal) y se han quemado unas 15 hectáreas de matorral
Hasta 16 medios se han desplazado hasta la frontera alistana con Portugal, en Riomanzanas, para extinguir un incendio forestal. Entre el operativo hay cinco medios áreos, 4 agentes medioambientales y celadores, dos cuadrillas terrestres, tres ELIF, un bulldozer y una autobomba.
El fuego en el pueblo rayano de Riomanzas, perteneciente al municipio alistano de Figueruela de Arriba, ha generado una columna de humo visible a varios kilómetros a la redonda. El despliegue de medios del operativo de la Junta trata de hacerse con el control de un incendio forestal que a esta hora permanece activo.
De momento el incendio, que empezó en Petisqueira (Portugal) está estabilizado y se han quemado alrededor de 15 hectáreas de matorral, todas en la zona española.
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