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Incendio forestal en la frontera alistana con Portugal

Hasta 16 medios se han desplazado a Riomanzanas, en el municipio de Figueruela de Arriba

El fuego comenzó en Petisqueira (Portugal) y se han quemado unas 15 hectáreas de matorral

Incendio en Riomanzanas

Incendio en Riomanzanas / Cedida

Irene Gómez

Hasta 16 medios se han desplazado hasta la frontera alistana con Portugal, en Riomanzanas, para extinguir un incendio forestal. Entre el operativo hay cinco medios áreos, 4 agentes medioambientales y celadores, dos cuadrillas terrestres, tres ELIF, un bulldozer y una autobomba.

Incendio en Riomanzanas

Incendio en Riomanzanas / Cedida

El fuego en el pueblo rayano de Riomanzas, perteneciente al municipio alistano de Figueruela de Arriba, ha generado una columna de humo visible a varios kilómetros a la redonda. El despliegue de medios del operativo de la Junta trata de hacerse con el control de un incendio forestal que a esta hora permanece activo.

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Incendio en Riomanzanas / Cedida

De momento el incendio, que empezó en Petisqueira (Portugal) está estabilizado y se han quemado alrededor de 15 hectáreas de matorral, todas en la zona española.

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