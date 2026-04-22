Fonfría, municipio con más granjas de caracoles de toda España

Fonfría se ha convertido en el municipio con mayor concentración de granjas de cría y engorde de caracoles de España tras fraguar una iniciativa puesta en marcha allá por el año 2017. Así lo certifica la Asociación Nacional Sectorial de Cría y Engorde de Caracol de España (Ancet) a la que pertenecen los helicultores alistanos.

Son ya varias las granjas que han apostado por la helicultura como modelo de negocio generando un pequeño ecosistema productivo único en la Península Ibérica. Solo en el municipio de Fonfría hay ubicadas cinco explotaciones, cuatro en la cabecera municipal y una en Bermillo de Alba, configurando la mayor concentración a nivel nacional. Los promotores son Jorge Corral Rodríguez, Sergio López Vaquero, Mercedes Escudero Rodríguez y Miriam Fradejas Rodríguez en Fonfría; y Héctor González Velasco en Bermillo de Alba. La producción anual del nuevo manjar se sitúa ya en torno a las 30 toneladas de caracoles anuales que se comercializan bajo la marca “Caracoles de Aliste”.

GALERÍA | Los caracoles son el nuevo manjar de Aliste / Chany Sebastián

La producción de caracoles ha evolucionado en los últimos años desde una actividad tradicional a un sistema profesionalizado orientado a satisfacer la restauración. Estamos en un mercado, el actual, que exige un producto homogéneo, limpio, bien calibrado y con suministro contante, lo cual ha impulsado el desarrollo de granjas de engorde donde todo el proceso esta controlado.

Dentro de este crecimiento destaca “Caracoles de Aliste”, una empresa de referencia dentro del sector que se ha convertido en uno de los motores del sector en la provincia de Zamora. Desde sus instalaciones la empresa trabaja con un modelo basado en el control del ciclo completo, buscando ofrecer un producto de alta calidad adaptado a las necesidades del cliente profesional. Actualmente distribuye ya a más de un centenar de bares, restaurantes, particulares y distribuidores de diferentes puntos de España, especialmente en unas zonas con alta tradición de consumo como Cataluña. "Cada campaña mejoramos el calibre, la uniformidad y la selección del caracol. El cliente busca un producto fino, bien preparado y listo para la cocina”, aseguran.

Una de las curiosidades de la helicultura en la comarca de Aliste es la de concentrar hasta cinco granjas de engorde de caracoles en un mismo municipio: “Este fenómeno convierte a la zona en un referente dentro del sector, generando sinergias, conocimientos compartidos y una mayor capacidad de producción”. La helicultura se presenta además como una actividad sostenible: “Bajo consumo de recursos, impacto ambiental reducido, aprovechamiento de terrenos y además supone una oportunidad real para el medio rural ayudando a fijar población, generar actividad económica y diversificar el campo”, señala Jorge Corral.

GALERÍA | Los caracoles son el nuevo manjar de Aliste / Chany Sebastián

El sector del caracol en la provincia de Zamora continúa creciendo con unas explotaciones cada vez más profesionales y orientadas al mercado. Empresas como Caracoles de Aliste están liderando este desarrollo demostrando que una actividad tradicional puede convertirse en un negocio moderno y competitivo. Zamora suma así un nuevo valor a su identidad agrícola: el de ser una de las principales zonas productoras de caracoles de España.

Inteligencia artificial

Caracoles de Aliste se sitúa a la vanguardia del sector helicícola al participar en proyectos de innovación tecnológica basados en la inteligencia artificial aplicada a la producción de caracoles. A través del sistema Helix Control, una herramienta desarrollada en el marco de proyectos de innovación impulsados por el sector en colaboración con entidades como Ancec y la interprofesional Interhélix, la explotación trabaja en la optimización de parámetros clave como la humedad, la temperatura y el consumo de agua, permitiendo una gestión más eficiente y sostenible del proceso de engorde.

Este tipo de tecnología permite anticiparse a las necesidades del cultivo, mejorar el bienestar del animal y aumentar la productividad, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental. Con la apuesta por la digitalización y la innovación Caracoles de Aliste ha reforzado su posición como una de las explotaciones más avanzadas del país, dentro del un sector en crecimiento que busca profesionalizarse y adaptarse a los nuevos retos del mercado.

GALERÍA | Los caracoles son el nuevo manjar de Aliste / Chany Sebastián

Caracoles de Aliste nació con el objetivo de generar riqueza en la comarca de Aliste con el fin de "frenar, con nuestro granito de arena, la despoblación en el medio rural”. Actualmente cuenta con una granja exterior de engorde a cielo abierto de alrededor de 9.000 metros cuadrados, además de unas instalaciones con las últimas tecnologías.

Así dispone de una nave ganadera de 200 metros cuadrados de los cuales 100 son de sala de reproducción, “en la que hacemos nuestro propio alevín para nuestras granjas de caracoles de engorde y comercializamos también para otras”. Los 100 metros restantes se dedican para almacenamiento, secado del caracol y una cámara de frío para mantener en perfecto estado el producto.

Además disponen de un obrador, sello artesano y en trámites con “Tierra de Sabor”, en el cual se elabora los caracoles cocinados, tanto cocidos al natural como en salsa, en varios formatos, adaptándose a la demanda de cada cliente; utilizándose placas solares y energías renovables. Incluso se comercializa el “Caviar de Caracol”.

Helicultura

La helicultura está considerada como la cría en cautividad, con fines comerciales, de caracoles terrestres comestibles. A principios del siglo XX la demanda de caracoles y su valor económico cada vez más grande llevo a los pioneros a realizar los primeros intentos de cría veritable, controlando todas las fases de la cría del caracol incluida las crías. En la actualidad es una actividad zootécnica reconocida a nivel internacional.

GALERÍA | Los caracoles son el nuevo manjar de Aliste / Chany Sebastián

La variedad comercializada en Aliste es la especie Caracol Helix Aspersa Muller (Bove) recogido manualmente, uno a uno, en los criaderos, bordeados, limpios y secos, seleccionados en mallas, preparados para cocinarlos directamente. También se venden caracoles vivos: alevines.

La aventura comenzaba cuando en un proceso exhaustivo de búsqueda de proyectos potenciales que pudieran funcionar en la provincia de Zamora y más concretamente en la localidad alistana de Fonfría, Jorge y Merce, tuvieron la idea de crear una granja de caracoles, comenzando a formarse y a dar forma a su proyecto.