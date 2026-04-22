La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas

Otero de Sariegos revivirá este sábado 25 de abril la tradicional fiesta de San Marcos, celebración en la que se reencontrarán personas que comparten vínculos familiares y afectivos con el pueblo zamorano, deshabitado desde 2003.

La asociación "Amigos de Otero" y el Ayuntamiento de Villafáfila han organizado esta jornada festiva que será inaugurada, a las 13.00 horas, con una concentración de los participantes y música. El grupo "Gaitas y Más" será el encargado de amenizar la fiesta de San Marcos.

Una hora más tarde, dará comienzo una degustación de paella, que concentrará a más de 250 comensales. A partir de las 17.00 horas, será oficiada la misa en honor de San Marcos en uno de los pocos edificios que se mantienen en pie en Otero de Sariegos: la iglesia de San Martín de Tours. Una vez concluida la eucaristía, se procederá a la bendición de los campos durante la procesión, que abrirá el pendón restaurado.

En el preludio de la fiesta, miembros de la asociación han realizado labores previas de limpieza de la iglesia, sobre la que el Ayuntamiento de Villafáfila está intentado alcanzar un acuerdo con el Obispado para evitar su derrumbe y desaparición.