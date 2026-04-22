Cervantes a media legua de San Juan

El grupo de teatro Madarsu de Vigo de Sanabria abrió el homenaje al “Cervantes sanabrés” con la representación de “Ovillejos” de Miguel de Cervantes, interpretado ante la conocida como la Casa del Escritor en Cervantes de Sanabria. Se anticipaba así la conmemoración del Día de Libro que recuerda el fallecimiento de Cervantes.

Esta estrofa poética, inventada por Cervantes y recogida en la primera parte de Don Quijote de la Mancha, se popularizó en el siglo XVI combinando preguntas en octosílabos y respuestas trisílabas, cerrado con una redondilla.

Esta breve representación fue el punto de partida para un grupo de amantes del Quijote y del Cervantes de origen sanabrés, que a propuesta de Daniel Boyano recorrió los puntos más sobresalientes entre Cervantes y San Juan de la Cuesta. El palomar, Monte Perdido, las lavanderas que lavaban en las fuentes, Montesinos y esa media legua a San Juan de la Cuesta fueron las paradas y lecturas obligadas de la Ruta del Quijote por Sanabria, cuna de autor y caballero andante que reclama Sanabria y los Saavedra de la tierra.

El grupo de cervantinos asistió a la proyección del documental “Cuaderno de Cervantes” que recopiló las teorías de Leandro Rodríguez, en el mismo territorio sanabrés. Leandro basa su investigación y teoría en base a toponimia, geografía, expresiones, dichos populares, gentilicios, botánica, gastronomía “pichones para almorzar”, etc. que fundamentan la teoría del ilustre cervantino.

GALERÍA | El Quijote se va de ruta por Sanabria / Araceli Saavedra

Autor de innumerables publicaciones desde “Cervantes, judío de Sanabria” hasta un “Don Quijote de la Mancha, comentado”, Leandro Rodríguez fue impulsor de la ruta que cientos de visitantes recorren por la comarca “Cervantes en Sanabria. Ruta de Don Quijote”. Desde la casa del escritor al cementerio de los “Saavedra” de Santa Colomba, donde se conservan símbolos cristianos y judíos.

La cultura popular y pastoril de Sanabria de romances, trabajos del campo y el caminar de los arrieros tienen nombre propio: Pura, de Cervantes; José Chimeno, de Vigo; Rosario, de Rihonor, Horacio Rodríguez de San Ciprián de Hermisende, custodio del fiadeiro y cuenta cuentos; Amador Bruña, Catalina y Flora de Porto; Argimiro Crespo, juglar de Codesal “arriero y libro de historia viviente”, etc. todos ellos inmortalizados como los últimos herederos de la tradición oral y musical de Sanabria.

Una frase de Argimiro para finalizar: “Campesino no te vayas, no te vayas, no te vayas de Sanabria”, para concluir con una sentencia de Pura: “Para ser escritor, lo importante es ser feliz”. Una mujer que no estudió pero que regaló gran conocimiento y sabiduría: “Iba con las ovejas, pero me gustaba mucho leer”.