"Los jóvenes se lo piensan muy detenidamente antes de incorporarse": las ayudas al ovino en extensivo se demoran hasta 4 años

"Algo estamos haciendo mal". Es la reflexión lanzada al aire por la Asociación Española De Criadores De Ganado Ovino Selecto de Raza Castellana (ANCA) que llama a apostar por soluciones burocráticas que impulsen la incorporación de jóvenes al sector ganaderos en extensivo, especialmente en la raza castellana.

En opinión de José Castelo, presidente de ANCA, la excesiva burocracia, la tardanza de las ayudas comprometidas, así como la limitación al acceso de terrenos para la Política Agraria Común lastran el relevo generacional efectivo, al hacer que "la gente joven se lo piense muy detenidamente antes de incorporarse".

Unas soluciones que pasarían, apunta Castelo, "primero por facilitar desde las administraciones" una menor carga burocrática. "Segundo, que cuando se hacen incorporaciones y planes de mejora, que ese dinero no tarde en llegar (apunta a que la media se sitúa en los 3 o 4 años, lo que implica adelanta la inversión). Después hay otro problema con los terrenos que hace falta para la PAC, están muy limitados, no hay realmente hectáreas que se puedan aprovechar".

Reflexiona que, pese a que la ganadería en extensivo es "un poco esclavo", se trata de un "sistema de vida aceptable" en torno a un sector que "tanto el ovino como el vacuno y caprino, es imprescindible, y más en una provincia como Zamora que ya hemos visto los problemas que tiene y ha tenido en los últimos años con los incendios".

En el mismo sentido se manifestaba el alcalde de Carbajales de Alba, Roberto Fuentes, al hablar de un sector en declive que "va disminuyendo año tras año", al tiempo que apostaba por emprender cambios importantes "para que la gente siga estando y siga trabajando en el mundo rural, sobre todo en el campo".

Así lo han puesto de manifiesto en el marco de la presentación de la XXVII Feria Agroalimentaria Transfronteriza que llevará el próximo 2 de mayo a Carbajales de Alba a un centenar de sementales de la raza castellana. A punto de alcanzar las dos décadas desde que el Ministerio de Agricultura incluyera a la castellana en el listado de razas en peligro de extinción (1997), el censo de ovejas negras ya se sitúan fuera de la declaración.

En este sentido, la Feria constituye un marco de encuentro e intercambio de experiencias, clave para nuevas titularidades. "Los ganaderos solamente se juntan en dos momentos: uno es en esta Feria y otro cuando van a vender sus lechazos". Toda una oportunidad para intercambiar experiencias y que los jóvenes reciban un "aliento importante" al gestionar las experiencias y vivencias de los más veteranos.

Veteranos que, como el caso del propio Castelo, apuestan en muchos casos por retrasar su jubilación a la espera de ese esperado relevo que llega a cuentagotas. En el caso de ANCA, con 42.000 ovejas y 71 socios, han incorporado a una nueva empresa ganadera radicada en Segovia, mientras que en la zona de Carbajales de Alba ya se han incorporado seis jóvenes a la ganaderías de ovino (4) y vacuno (2).