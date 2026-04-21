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Villafáfila reúne a tres escritores en un encuentro literario para celebrar el Día del Libro

Los autores presentarán este jueves en la Biblioteca sus últimas obras durante una iniciativa promovida por el club de lectura de la localidad y el Ayuntamiento

Participantes en la primera jornada literaria celebrada el pasado año en Villafáfila.

Participantes en la primera jornada literaria celebrada el pasado año en Villafáfila. / Cedida

M. J. Cachazo

Villafáfila conmemorará el Día del Libro con una actividad promovida por el club de lectura de la localidad y el Ayuntamiento, que reunirá a tres escritores en un encuentro con los aficionados a la lectura.

La iniciativa tendrá lugar este jueves, 23 de abril, a las 11.30 horas en la Biblioteca Municipal de Villafáfila y los asistentes podrán disfrutar de un encuentro con tres escritores, que presentarán sus últimos trabajos literarios.

En el evento participarán la escritora Yolanda Fidalgo, autora de “La música del mal” y Luis García Jambrina, que compartirá con los aficionados los entresijos de su última novela, “El último caso de Unamuno”. El cartel de escritores que participarán en la iniciativa literaria lo completa Yasmina Santos Ratón, autora del libro “Los hijos de las maravillas”.

Referente cultural

El encuentro literario se enmarca en las actividades que a lo largo de todo el año organizada el club de lectura de Villafáfila que, desde su constitución hace poco más de dos años, se ha convertido en un referente cultural en la localidad, además de una herramienta que favorecer la interrelación social.

Noticias relacionadas y más

Javier Martín, escritor y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villafáfila y Lidia García coordinan el club de lectura que, este 23 de abril, compartirá con otros aficionados su pasión por los libros.

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