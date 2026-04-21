La Carballeda
Transportes ejecuta obras de mantenimiento en el puente de la travesía de Mombuey
Entre los trabajos, nuevos sumideros para evacuar agua de la calzada
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecuta obras de mantenimiento del puente de la travesía de la carretera N-525 en Mombuey. Los trabajos consisten en la reparación de todos los paramentos de hormigón e inyección de resinas impermeabilizantes y la dotación de mechinales para sacar el agua de los muros de hormigón.
Además se proyectan nuevos sumideros para evacuar el agua de la calzada. Todo el puente recibirá además un sellado de fisuras y una capa de pintura y la sustitución de las actuales barandillas que no cumplen la normativa de seguridad por otra homologadas.
Otras similares se llevarán a cabo en el puente de la travesía de Rionegro del Puente, de la nacional 525 que comunica las dos zonas del pueblo, mediante paso subterráneo.
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