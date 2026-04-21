Transportes ejecuta obras de mantenimiento en el puente de la travesía de Mombuey

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecuta obras de mantenimiento del puente de la travesía de la carretera N-525 en Mombuey. Los trabajos consisten en la reparación de todos los paramentos de hormigón e inyección de resinas impermeabilizantes y la dotación de mechinales para sacar el agua de los muros de hormigón.

Obras en el puente de la travesía de Mombuey / Araceli Saavedra

Además se proyectan nuevos sumideros para evacuar el agua de la calzada. Todo el puente recibirá además un sellado de fisuras y una capa de pintura y la sustitución de las actuales barandillas que no cumplen la normativa de seguridad por otra homologadas.

Otras similares se llevarán a cabo en el puente de la travesía de Rionegro del Puente, de la nacional 525 que comunica las dos zonas del pueblo, mediante paso subterráneo.