El presidente de la Diputación de Zamora sobre el Plan de la Raya: “Ya no valen lamentos, recursos hay”

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha valorado positivamente la acogida de las diferentes presentaciones del Plan de la Raya celebradas en localidades de Sayago, Sanabria y Aliste, que han servido para captar el interés de profesionales de sectores que pueden generar empleo y riqueza en la provincia y que podrán acogerse a dos nuevas líneas de subvenciones de la Junta complementadas por la institución provincial.

Reconoció Faúndez que “ahora mismo tenemos los recursos, el escenario y el tiempo”, en alusión a los 12 millones de euros, que se destinarán a ayudas para un “horizonte de seis años” por lo que, a partir de ahora, el éxito de la iniciativa “dependerá de la aceptación que tenga por parte de aquellas personas que quieran emprender”.

De hecho, el presidente de la Diputación no dudó al afirmar que el Plan de la Raya representa un “momento histórico”, al margen de una oportunidad para aquellas personas que quieran emprender e invertir.

Asesoramiento

“Ya no valen lamentos, recursos hay”, subrayó Faúndez, quien también reconoció que la Diputación se apoyará en los grupos de acción local de la provincia para el asesoramiento de las personas interesadas en acceder a alguna de las ayudas del Plan de la Raya, del que podrán beneficiarse zonas que reúnen unas características comunes, en alusión a la baja población y a su envejecimiento.

Por otra parte, precisó que el Plan de la Raya incluye “líneas de acompañamiento” a nivel de infraestructuras y, a modo de ejemplo, destacó que permitirá impulsar proyectos como el “Camino del Lobo”, en el que la Junta invertirá 5 millones de euros mientras que la Diputación aportará un millón.

Otra de las infraestructuras que será renovada en el marco del Plan de la Raya en la carretera que conecta Moralina de Sayago con la N-122, cuya licitación ha sido aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta. “Estamos dando pasos sólidos”, aseguró Faúndez, quien reconoció que en iniciativas como el Plan de la Raya “los políticos y las instituciones hipotecamos nuestra palabra y el ciudadano tiene que ver resultados”.

Por último, precisó que el proceso para conceder las subvenciones "es lento" porque implica una preparación lenta, pero recordó que “garantizamos el 74% de las ayudas”.