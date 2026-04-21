La plantilla de Correos de Mombuey secunda los paros para reclamar más personal: "Los vecinos de los pueblos no protestan pensando que se quedan sin cartero"

Los trabajadores de la oficina de Correos en Mombuey protagonizaron este martes un paro de protesta para reclamar más personal y cobertura de todas las bajas y vacaciones, parón que contó con el respaldo de los representantes autonómicos y provinciales de Csifepe, Bienvenido Prieto e Inmaculada Fernández, y del Sindicato Libre de Zamora, Juan José Rivera; que denuncian que en Zamora "no se cubren plazas ni ausencias, la plantilla está a menos del 50 % en la capital y en la provincia”.

Inmaculada Fernández, que trabajó durante cuatro años en la zona, incidió en que "de los siete circulantes –carteros- en la plantilla de Mombuey, hay seis, y la vacante no se cubre, pero tampoco se cubren las ausencias, por vacaciones o enfermedad. De asuntos propios ni se habla”. La oficina de correos de Mombuey afronta la baja de uno de los carteros, además la jubilación inminente de uno de los trabajadores de la actual plantilla.

Protesta de Correos en Mombuey / Araceli Saavedra

En el reparto de tarde solo hay una persona a tiempo completo y otra persona a media jornada: “Ahora empieza el periodo vacacional, un problema añadido, porque ya se están programando para no solapar”.

Al problema de falta de personal se suman el amplio territorio que abarcan las rutas de reparto. La circular 5 dependiente de la oficina de Mombuey tiene 29 pueblos y 175 kilómetros de recorrido, “más el recargo de pueblos” que cubren a mayores por la falta de personal.

La zona de Mombuey cubre una extensa zona que abarca desde Asturianos y todos los pueblos de la Requejada hasta Litos, en la comarca de Tábara, y desde Quintanilla hasta Manzanal de Arriba. Pero tienen que hacer el reparto de Camarzana, Santibañez de Vidriales, Cubo de Benavente, Santa Croya, Santa Marta y hasta Melgar de Tera. En estas condiciones “no da tiempo a hacer el reparto en todos los pueblos”.

Los representantes sindicales señalan que esta falta de personal repercute en el servicio postal y subrayan que los residentes en los pueblos tienen “el derecho por ley a recibir el correo cinco días a la semana, Correos tiene la obligación de hacer el reparto cinco días a la semana que para eso reciben fondos del Gobierno”. Los vecinos de los pueblos “no protestan pensando que perjudican al cartero y que si protestan se quedan sin cartero”.

Protesta de Correos en Mombuey / Araceli Saavedra

Además del reparto, cada cartero tiene que atender puntualmente una oficina, como en Rionegro donde el cartero tiene que estar en la oficina 10 minutos para recibir los envíos, o 15 minutos en el caso de la oficina de Mombue”. Estas oficinas “se atienden todos los días”. Además del reparto, los circulantes recogen en su ruta todos los envíos.

“Ahora vendemos hasta balizas y vendemos seguros de una empresa con la que Correos tienen suscrito un convenio. Somos un servicio público al ciudadano y no ofertantes de seguros”, denuncian los representantes sindicales.

Las oficinas de Correos de la provincia, excepto la central de Zamora, han quedado exentas de la tramitación de la regularización de extranjeros. Función “que se ha hecho sin ninguna información y sin una formación adecuada y sin refuerzo”, como denuncian las fuerzas sindicales.

Algunas de las trabajadoras de la Oficina de Correos de Mombuey no pudieron sumarse al paro por un problema informático que justamente estaban resolviendo a la misma hora.