El Parque de Bomberos Tierras de Aliste, un servicio clave para la seguridad y la protección de los vecinos
El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, visita las instalaciones y comprueba que la infraestructuras dispone de medios humanos y materiales para actuar ante emergencias
El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha visitado este martes el Parque de Bomberos Tierras de Aliste en San Vitero, una infraestructura clave para la seguridad y la protección de los vecinos de la comarca.
Acompañado por el diputado responsable del Área de Obras Municipales, Manuel Martín, el presidente de la institución provincial ha realizado una visita al Parque, que pertenece al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, que en la actualidad cuenta con un equipo formado por cinco cabos.
Además, el servicio dispone de medios materiales que garantizan una respuesta eficaz ante posibles emergencias, tales como una autobomba urbana pesada, una autobomba rural, un furgón de servicios varios, una autobomba forestal pesada, un vehículo para realizar trabajos en altura y otro para intervenciones rápidas. Además, el Parque ubicado en San Vitero cuenta con un vehículo articulado nodriza, dependiente de la Mancomunidad.
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