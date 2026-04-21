Mellanes revive la molienda tradicional: este es el programa

Mellanes, localidad alistana perteneciente la municipio de Rabanales, ha presentado oficialmente el programa del “Día de la Molienda” que tendrá lugar el próximo día 2 de mayo en el “Molino de los Genicios” abierta a todas aquellas personas, niños, jóvenes y mayores, que deseen participar y disfrutar de una inolvidable jornada de tradiciones y costumbres.

Presentación Día de la Molienda en Mellanes / Chany Sebastián

Comenzarán los actos a las 9.30 horas en “La Era” de Mellanes con el recibimiento de los visitantes por parte de los vecinos que les convidarán a un sabroso desayuno. Media hora después se abrirá el mercado de artesanos, para continuar con la demostración de cómo se arroja un horno típico alistano de leña.

A las 11.00 horas se saldrá camino del molino a la antigua usanza con la burra “Zamorano-Leonesa” cargando el costal de grano de trigo, con el acompañamiento de la música tradicional. A las 12.00 horas se pondrá en marcha el “Molino de los Genicios” y se mostrará su funcionamiento, el arte de la molienda donde las piedras movidas por el redrueno y el agua convertirán el cereal en blanca harina. Se continuará con la degustación de masa fría y productos de la tierra.

Uno de los momentos álgidos del Día de la Molienda será la comida a base de paella, postre y café en la que podrán participar todos aquellos que se inscriban previamente: 10 euros por comensal. Para inscribirse hay que llamar a Jose, Conchi o Bego antes del 26 de abril.

Continuarán los actos por la tarde, a las 17.00 horas, con los cuentos de la lana para público familiar con Esmeralda Folgado y una hora después llegarán los cuentos para adultos de la mano de Guti en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Por la noche habrá discomóvil “Energy” y bingo.

Programa del Día de la Molienda en Mellanes / Cedida

La organización corre a cargo de la Asociación Cultural “El Molino” de Mellanes, con la colaboración de la diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Rabanales. Los actos fueron presentados por Jose Cruz Mateos, Begoña Calvo del Río y Conchi Cruz de Mellanes acompañados por el alcalde de Rabanales Santi Moral Matellán.