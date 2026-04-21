Aliste
Mellanes revive la molienda tradicional: este es el programa
Será el próximo 2 de mayo y se revivirá la marcha con la burra cargando con el costal de grano de trigo
Mellanes, localidad alistana perteneciente la municipio de Rabanales, ha presentado oficialmente el programa del “Día de la Molienda” que tendrá lugar el próximo día 2 de mayo en el “Molino de los Genicios” abierta a todas aquellas personas, niños, jóvenes y mayores, que deseen participar y disfrutar de una inolvidable jornada de tradiciones y costumbres.
Comenzarán los actos a las 9.30 horas en “La Era” de Mellanes con el recibimiento de los visitantes por parte de los vecinos que les convidarán a un sabroso desayuno. Media hora después se abrirá el mercado de artesanos, para continuar con la demostración de cómo se arroja un horno típico alistano de leña.
A las 11.00 horas se saldrá camino del molino a la antigua usanza con la burra “Zamorano-Leonesa” cargando el costal de grano de trigo, con el acompañamiento de la música tradicional. A las 12.00 horas se pondrá en marcha el “Molino de los Genicios” y se mostrará su funcionamiento, el arte de la molienda donde las piedras movidas por el redrueno y el agua convertirán el cereal en blanca harina. Se continuará con la degustación de masa fría y productos de la tierra.
Uno de los momentos álgidos del Día de la Molienda será la comida a base de paella, postre y café en la que podrán participar todos aquellos que se inscriban previamente: 10 euros por comensal. Para inscribirse hay que llamar a Jose, Conchi o Bego antes del 26 de abril.
Continuarán los actos por la tarde, a las 17.00 horas, con los cuentos de la lana para público familiar con Esmeralda Folgado y una hora después llegarán los cuentos para adultos de la mano de Guti en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Por la noche habrá discomóvil “Energy” y bingo.
La organización corre a cargo de la Asociación Cultural “El Molino” de Mellanes, con la colaboración de la diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Rabanales. Los actos fueron presentados por Jose Cruz Mateos, Begoña Calvo del Río y Conchi Cruz de Mellanes acompañados por el alcalde de Rabanales Santi Moral Matellán.
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