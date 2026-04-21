Incendios
Los consistorios zamoranos urgen a limpiar y desbrozar los solares tras las intensas lluvias
Municipios como Moraleja y Corrales del Vino acusan el exceso de vegetación y piden eliminar la maleza antes de 9 de junio
E. V.
El aumento de las temperaturas está empujando a los consistorios municipales a publicar sus respectivos bandos anuales instando a los propietarios a efectuar las labores de limpieza de terrenos y solares. Los últimos son los Ayuntamientos de Moraleja y Corrales del Vino, afectados por una vegetación "mucho mayor que en años anteriores".
"Está siendo sido un año, sobre todo el invierno, de muchas lluvias", reconoce el regidor de Moraleja, Roberto Álvarez, sobre la aplicación de la Ordenanza Municipal de obligatorio cumplimiento. El bando recuerda que la proliferación de maleza, broza y material inflamable facilita la propagación del fuego, así como puede ser causa de insalubridad pública, por lo que otorga de plazo hasta el próximo 9 de junio para que los propietarios de terrenos situados dentro del casco urbano procedan a realizar las tareas de corta y limpieza. Pasada esa fecha, el consistorio podría incoar un expediente sancionador y actuar de oficio repercutiendo íntegramente los gastos, daños y perjuicios causados.
En el caso de Corrales del Vino, la aplicación de la ordenanza establece como fecha tope de actuación el próximo 31 de mayo. La nueva ordenanza establece la obligación de asegurar un mantenimiento permanente de aquellos solares y parcelas ubicados en terreno urbanizable, si bien la ordenanza extiende también la responsabilidad a los propietarios de fincas y terrenos rústicos. En este caso, los trabajos de desbroce deberán ejecutarse "necesariamente" antes del 1 de junio.
El incumplimiento de las labores de limpieza está tipificado como una infracción leve por el consistorio corralino, con multas que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros.
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