El "alma" centenaria de este pueblo de Zamora: Timoteo Ballesteros celebra un siglo de vida

Arropado por familiares, amigos y vecinos, Timoteo Ballesteros Gago ha celebrado un siglo de vida en su pueblo, Cerecinos del Carrizal.

En una fiesta inolvidable preparada por sus cuatro hijos, Fernando, Timo, Santiago y Montse, y por sus nietos, el nuevo centenario de Cerecinos del Carrizal disfrutó de la compañía y de las muestras de cariño de las personas con las que ha compartido su larga vida.

A nivel profesional, se dedicó en cuerpo y alma a su explotación ganadera de ovino que, en la actualidad, gestionan dos de sus hijos, mientras que otro trabajó en la factoría de Michelin y su hija como profesora. Además, uno de los hijos del nuevo centenario, Fernando, fue alcalde de Cerecinos del Carrizal durante cuatro mandatos.

Timoteo Ballesteros junto al trofeo que simboliza el «árbol de la vida». | / Cedida

Para conmemorar una fecha tan especial en la vida de Timoteo Ballesteros, sus familiares más directos prepararon un homenaje en el marco de un "refresco", que se celebró en las instalaciones de la Biblioteca, al estar de obras el salón municipal, evento al que fueron invitados los vecinos de Cerecinos del Carrizal, así como amigos del protagonista que residen en pueblos cercanos, con los que pudo reencontrarse en una fiesta entrañable.

El Ayuntamiento se sumó al homenaje de su vecino centenario y, en representación de la Corporación Municipal, el alcalde, Germán Gumiel, entregó a Timoteo Ballesteros un obsequio que simboliza el árbol de la vida, en el que se podía leer una emotiva inscripción: "100 años, alma de nuestro pueblo".

Familiares y vecinos comparten un refresco en el cumpleaños de Timoteo. / Cedida

El alcalde reconoció que el homenaje rendido a Timoteo Ballesteros "fue un día muy especial para nuestro pueblo", porque "celebrar 100 años de vida de uno de nuestros vecinos es motivo de orgullo".

Para Gumiel, el gesto de entregar el obsequio al nuevo centenario del pueblo fue especialmente emotivo también en el plano personal, porque era muy amigo de su abuelo, Germán, que también llegó a cumplir un siglo de vida hace dos años.

No obstante, el alcalde de Cerecinos del Carrizal reconoció que felicitar a centenarios en el pueblo se ha convertido casi en una costumbre porque, en siete años ejerciendo el cargo, cinco vecinos han alcanzado el siglo de vida y ha participado en dos celebraciones entrañables.