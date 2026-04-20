Villalpando promueve un festival solidario para apoyar la restauración de la iglesia de San Pedro

El Ayuntamiento de Villalpando acogerá este sábado 25 de abril, a las 20.00 horas, un festival benéfico promovido por vecinos y colectivos del municipio con el objetivo de recaudar fondos para la restauración de la iglesia de San Pedro.

La cultura y la solidaridad serán el hilo conductor de la iniciativa solidaria, que nace del deseo compartido de colaborar en la recuperación de uno de los referentes patrimoniales y afectivos de la localidad, aunque también servirá para recuperar el espíritu de aquellas muestras populares en las que se compartía, al final de curso, el trabajo realizado durante el año.

Cartel promocional del evento solidario que se celebra este sábado en Villalpando. / Cedida

El festival solidario contará con la participación del Coro de MUVI, Las Tobas, el Grupo Desafío, el AMPA de La Inmaculada y el Coro Diego de Torres Bollo. Además, el evento ofrecerá una propuesta abierta a todos los públicos, con actuaciones de música, baile y teatro en una velada concebida como expresión de compromiso colectivo con el patrimonio local.

La entrada será libre con donativo, y toda la recaudación se destinará a las obras de restauración de la iglesia de San Pedro. La recuperación del templo se enmarca en un proceso sostenido en el tiempo, respaldado institucionalmente y acompañado por una destacada respuesta vecinal.

En este punto, hay que recordar que el presupuesto total de la intervención asciende a 400.000 euros y la campaña popular ya ha logrado superar los 80.000 euros recaudados.

De este modo, Villalpando vuelve a demostrar que la defensa de su patrimonio no es solo una cuestión de conservación material, sino también de identidad, memoria y futuro compartido.