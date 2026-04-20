El sector agroalimentario, base del Plan de La Raya en Aliste

La transformación y la comercialización agroalimentaria son la piedra angular alistana para el Plan Socioeconómico de La Raya, que se presenta como una oportunidad para potenciar la puesta en marcha de nuevas empresas y negocios en la comarca e intentar así poner freno a la despoblación rural.

Esta fue la conclusión principal de la presentación del Plan en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alcañices, en la que participaron el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández; y del delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

La estrategia dirigida a la zona oeste provincial fronteriza con Tras os Montes y Alto Douro en Portugal cuenta con una dotación económica de 12 millones hasta 2031. De ellos, 4 millones hasta 2027. La financiación se afronta al 50%: dos millones pone la Junta y otros dos la Diputación de Zamora. El plazo para presentar las solicitudes de ayudas estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2026.

Un momento de la reunión en Alcañices. | CH. S.

Una apuesta fuerte y clara por promover la actividad socioeconómica con el objetivo de crear empleo como mejor manera de asentar población en una zona donde muchos municipios son ya "Desierto Demográfico".

Los destinatarios son tanto empresas como emprendedores siempre que desarrollen o vayan a desarrollar su actividad en alguno de los 66 municipios integrados. Las subvenciones van desde los propios gastos para la creación de nuevas empresas a tecnología, equipamientos, maquinaria, obra civil y activos fijos. Eso sí, cuando se trate de proyectos productivos, estos deberán favorecer la creación de empleo estable para favorecer el desarrollo social y económico del territorio.

Medida 1. Complemento para la creación de empresas vía Icecil

Las subvenciones en este caso podrán llegar hasta el 74% de la inversión subvencionable siempre con un límite de 300.000 euros por iniciativa. No serán subvencionables las farmacias, gasolineras, estancos o alojamientos turísticos.

Medida 2. Apoyo a proyectos de inversión empresarial

Deben estar vinculados a programas autonómicos cofinanciados con fondos europeos de Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Dirigido a medianas y grandes empresas. Máximo de la ayuda el 40%.

Medida 3. Ampliación de residencias

También se ha mostrado interés en el impulso de los servicios sociales y sanitarios donde podrán beneficiarse proyectos vinculados a la atención residencial y cuidados, como podría ser el caso concreto de la ampliación de la capacidad de establecimientos residenciales siempre bajo el modelo establecido de "Unidad de Convivencia" por la Junta de Castilla y León. El máximo subvencionable es del 60% (hasta el 10% de compra de terreno y el 20% de proyecto y dirección de obra) y hasta 300.000 euros. Existen centros de la tercera edad en Alcañices, Rabanales, Trabazos y Villalcampo.

Se esta trabajando con Caja Rural de Zamora para obtener un recurso financiero de carencia para los promotores mientras reciben las ayudas, que podría estar listo esta semana.

Medida 4. Transformación y comercialización del sector agroalimentario

El fomento del sector agroalimentario se presenta como uno de los más llamativos para Aliste al incluirse tanto las actividades de transformación como las de comercialización y la mejora de empresas. Es en una comarca donde brillan con luz propia los productos de calidad como las carnes de ternera y cordero o las setas, las castañas y la miel. En los últimos años han irrumpido los "Tomates de Aliste", ahora mismo una de las actividades que más empleo y riqueza económica crea entre agosto y noviembre. Hay dos lineas: hasta 150.000 euros el 74% y a partir de esa cantidad el 60% siempre con un limite de 300.000 euros de ayudas.

Objetivos

El Plan de la Raya se marca como objetivo impulsar un crecimiento social y económico equilibrado, reforzar la cohesión territorial, promover el asentamiento poblacional, mejorar los resultados de la cooperación transfronteriza y difundir una imagen de territorio activo e innovador. Para lograrlo harán falta proyectos innovadores y de alto valor añadido que respeten el entorno mediante la utilización de los recursos naturales y patrimoniales singulares del territorio.

Dentro del Plan de La Raya la comarca alistana será participe y se beneficiará de dos grandes proyectos de infraestructuras de comunicación. En los próximos días Somacyl adjudicará la obras de mejora del "Camino del Lobo" con 6.060.533 euros de inversión (80% Junta y 20% Diputación de Zamora) para mejorar la carretera de 10 kilómetros y 785 metros que comunica Villarino Manzanas (Aliste) con Robledo (Sanabria).

Tramo del Camino del Lobo que se abre entre la sierra y debajo, detalle de la futura ruta turística. | CH. S. / Ch. S.

La segunda actuación será la mejora de la carretera ZA-321 que comunica Aliste (N-122) con Sayago (Moralina) por el "Puente Pino" (Pino del Oro y Villadepera) sobre el río Duero, donde se invertirán 8.472.272 euros.

En cuanto a los 72 pueblos alistanos del Plan de la Raya, son los siguientes: Alcañices (Santa Ana, Alcorcillo y Vivinera), Figueruela de Arriba (Figueruela de Abajo, Riomanzanas, Moldones, Gallegos del Campo, Villarino de Manzanas y Flechas), Fonfría (Bermillo, Castro, Fornillos, Brandilanes, Moveros, Ceadea y Arcillera), Gallegos del Río (Valer, Domez, Flores, Puercas, Tolilla y Lober), Mahide (Boya, San Pedro de las Herrerías, La Torre y Pobladra), Muelas del Pan (Ricobayo, Cerezal y Villaflor), Pino del Oro, Rabanales (Fradellos, Grisuela, Matellanes, Mellanes y Ufones), Rábano (Tola, Sejas y San Mamed), Riofrío (Sarracín, Cabañas y Abejera), San Vicente de la Cabeza (Palazuelo, Bercianos y Campogrande), San Vitero (San Cristóbal, El Poyo, Villarino de Cebal y San Juan), Trabazos (San Martín, Nuez, Villarino tras la Sierra y Latedo), Videmala (Villanueva), Villacampo (Carbajosa) y Viñas (San Blas, Ribas y Vega).