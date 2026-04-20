Aliste
Pino del Oro estrena merendero y barbacoa
Se ubica en el Salón Social y Cultural de Usos Múltiples
Los vecinos de Pino del Oro ya disponen de un merendero y barbacoa para poder celebrar todo tipo de actos y eventos. El Ayuntamiento ha ampliado el Salón Social y Cultural de Usos Múltiples, que se encuentra justo a la entrada del pueblo llegando desde la N-122.
El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, ha visitado la localidad y ha conocido de primera mano estas nuevas instalaciones, que se han hecho realidad tras las peticiones de los propios vecinos. Las obras han supuesto una inversión de más de 34.800 euros, cifra para la que se ha contado con ayuda de la institución provincial.
Adosada a la nave, mirando a la vía pública, se ha construido esta nueva zona con una terraza abierta (aunque tejada). De esta manera, si un grupo de vecinos o familia desean hacer una celebración pueden cocinar allí y usar también el Salón como comedor. En la planta baja queda un local para garaje y almacén de utensilios.
Además, la Diputación ha invertido 13.775 euros en la reforma del consultorio médico.
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