El original cometido del programa mixto de formación y empleo en un pueblo de Zamora: Reformar la plaza de toros

"Inaugurar una plaza de toros hoy en día ya es una novedad en sí misma". La premisa que el municipio de Sanzoles lleva persiguiendo 13 años salta al ruedo de la mano de la última convocatoria del Programa Público Mixto de Empleo y Formación compuesto por un revolucionario perfil de futuros profesionales del sector de la construcción.

El profundo vínculo de esta tierra con el mundo taurino es tal que el consistorio apostó ya en el año 1999 por adquirir la plaza de toros portátil en una apuesta económicamente más ventajosa a largo plazo. No fue hasta tres lustros después cuando comenzó a plantearse garantizar su permanencia con una estructura fija, pero cuya inversión se antojaba a todas luces inviable para las arcas municipales.

Obras en la plaza de toros de Sanzoles / Alba Prieto

"Estamos hablando de 100.000 euros solo la primera partida", calcula la alcaldesa de Sanzoles, Celia García. Con un montante de tal envergadura, el proyecto quedó en el aire apenas se consolidó la contrabarrera. La llegada de la nueva corporación municipal en 2023 permitió retomar los trabajos gracias al impulso de varias subvenciones como el Fondo europeo de Cohesión y, ahora, con el Programa Público Mixto que emplea a seis vecinos del municipio y de Madridanos en la especialidad de Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción.

El elevado porcentaje de mujeres en esta convocatoria (representan el 83%) rompe con el tradicional perfil de un oficio eminentemente masculino. Solo una de ellas tiene menos de 40 años frente a los 60 que brinca la participante de mayor edad. Reconoce Jesús Sastre, en calidad de docente y coordinador teórico del proyecto junto a Javier Diéguez (capataz), que más allá de ofrecer una salida laboral a través de las profesiones más demandadas, trata de romper la brecha de género en sectores eminentemente masculinizados. En el primer mes de trabajo, la labor de enfoscado está prácticamente rematada.

La alcaldesa y el responsable del programa, en la plaza de toros de Sanzoles / Alba Prieto

"Es una doble inversión, uno por la cultura y otro por el mundo laboral". Recalca García que el punto fuerte de estos programas reside en la capacidad de brindar una oportunidad a los censados que no encuentran trabajo: "Es lo que hay que procurar en un municipio, que todo el mundo tenga empleo independientemente de la edad o del sexo. Eso ya hay que normalizarlo".

Una de las novedades de esta estructura reside en su compatibilidad con otras actuaciones culturales gracias a la presencia de un escenario de 35 metros cuadrados que recorta el graderío y al que "le vamos a sacar mucho potencial". Siendo uno de los requisitos impuestos por el Fondo de Cohesión, permitirá garantizar que el municipio cuente con un recinto cultural cerrado apto para acoger desde representaciones teatrales a actuaciones musicales o catas de vinos. La previsión pasa por poder inaugurar el nuevo coso en septiembre.

Alumnos del programa / Alba Prieto

La famosa copla de "Pizarrín" encierra la esencia taurina de un municipio eminentemente ganadero y entregado al cuidado de las reses bravas que, a inicios del pasado siglo, ya celebraba corridas con un improvisado coso flanqueado por los carros de labranza. Por aquel entonces, lejos de acotarse a las fiestas de San Sebastián, "cualquier ocasión era buena para festejarlo con los astados", recuerdan.

La afición en el municipio de Tierra del Vino se mantuvo durante décadas hasta el punto de que familias al completo disponían de sus respectivos abonos para disfrutar de los cinco festejos (novillada, rejones, encierro nocturno conocido como desenjaule, la vaquilla del aguardiente y la suelta en el campo). En la década de los 80, esos abonos llegaron a valer 5.000 pesetas con opción a abonos infantiles.