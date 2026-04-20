Nueva campaña del Aula de Artes Escénicas de Fermoselle

Fermoselle vuelve a poner en marcha el Aula de Artes Escénicas de la mano del director y escenógrafo zamorano Cándido de Castro. Un proyecto que, por segundo año consecutivo, cuenta con el respaldo de la Diputación de Zamora dentro de los actos conmemorativos del V Centenario de Juan del Enzina, considerado el fermosellano más ilustre de la historia como creador del teatro moderno y de la polifonía musical en la España del Renacimiento.

En 2029 se cumplen 500 años de su fallecimiento y su villa natal se ha propuesto rescatar su imprescindible figura y su legado.

Cándido de Castro durante la presentación del proyecto cultural. | FIRMA

El Aula ha comenzado sus sesiones con una presentación y parte informativa celebradas en el Salón de Actos Ayuntamiento de Fermoselle.

El taller, que imparte el actor y director zamorano Cándido de Castro, tiene por objetivo el entrenamiento actoral de personas de la villa y la preparación de una obra de teatro para representar en las III Jornadas V Centenario de Juan del Enzina del próximo julio. Muchas de las participantes en este proyecto forman parte del grupo local de teatro "La ronda".

En la apertura de esta actividad de dinamización social, el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, agradeció a los participantes su "esfuerzo en favor de la visibilidad cultural del pueblo", a la vez que extendió el reconocimiento a la Diputación por su respaldo a la iniciativa de celebrar al personaje más ilustre de la historia local.

Acuña

Como se ha explicado desde el propio Ayuntamiento fermosellano, el Aula de Artes Escénicas celebrará sesiones semanales de dos horas de duración desde esta semana. La representación de este verano tendrá como protagonista a Antonio Acuña y contará también con actores y actrices profesionales.

Acuña fue obispo de Zamora en el Renacimiento, dueño del Castillo de Fermoselle y personaje célebre en la Guerra de los Comuneros; este año se cumplen 500 de su ajusticiamiento en Simancas (Valladolid), razón por la que será el eje de la pieza teatral. Acuña se enfrentó al emperador Carlos I y fue excluido del "Perdón General de Todos los Santos", condenado a muerte y ejecutado en febrero de 1526.

El respaldo, por segundo año consecutivo, de la Diputación de Zamora a las III Jornadas V Centenario de Juan del Enzina se sustanció tras una entrevista celebrada en marzo entre el vicepresidente primero y diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, y el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, junto a la concejala de Cultura, Escolástica Fidalgo.

A estas III jornadas se ha sumado también la Fundación Casa de Alba como colaborador, que organizará una visita al castillo de Alba de Tormes –que en el Renacimiento era la sede del Ducado de Alba, y donde se representó la primera pieza de teatro moderno español- y al Palacio de Monterrey de Salamanca.