Mahíde apuesta por los servicios básicos: mejoras en consultorios médicos y en la depuración de agua

El municipio de Mahíde de Aliste ha mejorado su atención médica gracias a la adecuación de los consultorios médicos de atención primaria de Mahíde, La Torre y Pobladura. Los trabajos tenían como objetivo facilitar sus tareas al médico y a la enfermera. En todos los centros se han instalado bombas de calor para la climatización y, además, en los de Mahíde y La Torre se cambiaron las ventanas y en el de Pobladura la puerta de entrada.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha visitado el municipio este lunes, donde también ha conocido la rehabilitación que el Ayuntamiento ha llevado a cabo para reconvertir las antiguas escuelas de niñas en centro social vecinal con un coste de 152.511 euros.

Faúndez visita el local social de Mahíde / Chany Sebastián

Las inversiones en el municipio de Mahíde han ascendido a 230.511 euros, ya que también se han acometido obras de abastecimiento, saneamiento y pavimentación y se han reformado los parques infantiles.

Una de las grandes apuestas en el municipio están siendo las concentraciones parcelarias de iniciativa privada en Mahíde, Boya y La Torre que van a buen ritmo. Solo la tiene terminada San Pedro de las Herrerías y en Pobladura se está ejecutando ya la infraestructura rural.

EDAR

Además, este año se llevará a cabo la construccion y puesta en marcha de una EDAR (Estación de Depuración de Aguas Residuales) en Pobladura de Aliste para corregir los vertidos de la red de saneamiento al río Aliste y cumplir con la normativa. Se cofinanciará a tres bandas entre la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Mahíde.

Javier Faúndez mostró una vez más la disposición de la Diputación de Zamora con los ayuntamientos y pueblos alistanos: “Aquí estamos y siempre estaremos para apoyar la creación y puesta en marcha de servicios públicos que contribuyan a mejorar la vida de los hombres y mujeres que residen, viven y trabajan en el medio rural”.