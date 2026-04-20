Los gatos callejeros de Tábara, bajo control

A partir de este lunes, 20 de abril, los gatos callejeros de Tábara estarán bajo control. El Ayuntamiento, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Antonio Juárez, ha aprobado y puesto en vigor el programa de gestión de colonias felinas para regular las condiciones y normas de desarrollo y para fomentar la participación voluntaria de los ciudadanos implicados en el cuidado y alimentación de los gatos, con el fin de garantizar la protección y bienestar de los animales.

La gestión de colonias felinas consiste principalmente en la captura y el control sanitario de gatos, su esterilización, marcaje y retorno a su colonia de origen mediante el método CER: captura, esterilización, retorno. De esta manera se pretende “mejorar el bienestar de los gatos al disminuir el estrés dentro del grupo, controlar la agresividad entre los propios felinos, bajar la prevalencia de enfermedades infecciosas y evitar el crecimiento exponencial de la población debido a la presencia de gatos sexualmente activos”.

Se procederá a la esterilización temprana de animales pre púberes, aproximádamente a los 4 meses de vida, la cual tendrá que ser realizada con garantías técnicas que aseguren la inocuidad del procedimiento. Hecho esto, antes del retorno a la colonia de origen, se procederá al marcaje auricular de los mismos, extirpando el cuarto superior izquierdo de la oreja de las hembras y el derecho de los machos ya esterilizados. Se procederá también a su vacunación bajo el criterio de un profesional veterinario colegiado. Así mismo se desparasitarán los gatos con un antiparásito de amplio espectro para parásitos internos y externos.

Gatos callejeros en Tábara / Chany Sebastián

Con vistas a la alimentación se colocarán un número adecuado y proporcional de comederos y bebederos estancos, distribuidos en puntos discretos, de bajo impacto visual. En cualquier caso se evitará el suministro de alimentos en las cercanías de centros docentes y sanitarios, parques infantiles, solares o viviendas particulares, restaurantes, bares y cafeterías o en las proximidades de vías de trafico continuo e intenso como pueden ser las carretera Nacional 631 o la Tábara-Sarracín.

El suministro se hará diariamente en cantidad necesaria la cual se determinará mediante la siguiente regla: si la ración se consume en menos de 15 minutos se deberá aumentar la cantidad de alimento; si por el contrario permanece por tiempo superior a un a hora la ración deberá ser reducida.

Queda prohibido el sacrificio de gatos excepto por motivos sanitarios, el confinamiento de felinos no socializados con humanos en centros de protección animal, residencias o similares; el abandono de gatos en las colonias sea cual sea su procedencia, la suelta en colonias distintas a la de origen, el aprovechamiento cinegético de los gatos..

En cuanto a la gestión de protocolos de conflictos vecinales el municipio habrá de contar con un lugar adecuado con espacio suficiente y acondicionado para la retirada temporal de su colonia de gatos comunitarios en caso de necesidad. Así mismo deberá establecer mecanismos normativos y de vigilancia para llevar a cabo el control y sanción a los responsables de gatos que no los tengan debidamente identificados y esterilizados y, por tanto, que no pongan las medidas necesarias para evitar la reproducción de sus animales con los gatos comunitarios.

El Ayuntamiento de Tábara asumirá las siguientes funciones: fomentar la participación ciudadana en las colonias felinas a través de formación e información; establecer medios de comunicación entre las personas cuidadoras y los servicios veterinarios o actuando como intermediario entre ellos; gestionar la creación de nuevas colonias felinas; distribuirlas por zonas y asignar una colonia concreta a cada persona cuidadora; suministrar donaciones de alimentos (pienso seco) y tratamientos preventivos de desparasitación; y realizar inspecciones periódicas en las colonias.

Derechos de los animales

La Ley de Protección de los Derechos de los Animales establece que, en ausencia de otra legislación autonómica, y, respetando el ámbito competencial de la legislación vigente, corresponde a las entidades locales (ayuntamientos) la gestión de los gatos comunitarios a cuyos efectos deberán desarrollar programas de gestión de colonias felinas.

Se considerá colonia felina a un grupo de gatos de la especie Feliscatus, que viven en estado de libertad o semilibertad, que no pueden ser abordados o mantenidos con facilidad por los seres humanos debido a su bajo o nulo grado de socialización, pero que desarrollan su vida entorno a estos para lograr sus subsistencia, dependiendo principalmente de los recursos (alimentos) que voluntaria o involuntariamente les ofrecen los vecinos.

El Ayuntamiento también podrá establecer convenios de colaboración con cualquier entidad que pueda participar en las cuestiones previstas el el programa de gestión de las colonias.