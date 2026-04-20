El Duero y el ciclismo entrelazan a La Raya

El Parque Natural del Duero Internacional, compartido por “La Raya” de España y Portugal, vivió a lo largo del fin de semana la animada Jornada Transfronteriza “Nós deiqui e Bós daí” bajo el lema “El Duero que nos une”, con la colaboración e la Diputación de Zamora y del Concelho de Miranda do Douro dentro del proyecto “Iberlobo”; y con el apoyo de la Asociación de Cicloturismo “L´Crenque BTT” y “Douro Pula Canhada”. Iberlobo es un programa cofinanciado por la Unión Europea vía “Interreg” de España y Portugal.

La primera jornada diurna se desarrolló el sábado entre Fermoselle y Fariza, localidades de la comarca de Sayago en tierras zamoranas y ya por la noche la catedral de Miranda do Douro acogía un concierto ibérico integrado en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

El domingo Miranda do Douro brilló con la concentración en la plaza de Santa Lucía a las 11.00 horas para salir posteriormente camino de Penha das Torres con actividades en el recorrido por el Parque Natural do Douro Internacional disfrutando de los espectaculares y maravillosos paisajes. El almuerzo, gratuito para los participantes, tenia lugar en Paradela, freguesía mirandesa rayana con Castro de Alcañices (municipio de Fonfría).