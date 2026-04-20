Sanabria
Calabor restaura el camino del molino de Arraxada
La Asociación sociocultural CLBR de Calabor ha limpiado y mejorado el camino que conduce al histórico molino
La Asociación sociocultural CLBR de Calabor llevó a cabo la restauración y limpieza del camino que conduce al histórico molino de la Arraxada. Gracias al esfuerzo conjunto de los miembros de CLBR y de varios voluntarios, se limpiaron las zarzas, se retiraron las piedras de paredes colindantes caídas en el camino y se restauró el trazado original del sendero, accesible y seguro para vecinos y visitantes.
Esta actuación comunitaria no solo facilita el paso hasta este emblemático enclave del pueblo sino que contribuye a la prevención de incendios durante la temporada estival, al reducir la vegetación seca y mejorar el mantenimiento de los accesos. Desde CLBR destacan la importancia de cuidar los caminos y el patrimonio etnográfico local, promoviendo el uso responsable de estos espacios. Así se fomenta, además, la participación ciudadana en iniciativas que benefician a toda la comunidad.
“Acciones como esta muestran que con trabajo en equipo podemos preservar nuestro patrimonio y al mismo tiempo proteger nuestro entorno”, señalaron los responsables de la asociación. Con esta iniciativa, CLBR reafirma su compromiso “con la cultura, el medioambiente, la seguridad en Calabor, animando a todos los vecinos a involucrarse en futuras actividades de conservación y mejora de los espacios públicos”.
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