El bar que sale a licitación por tan solo 100 euros en Tierra de Campos

Cada vez son más los pueblos zamoranos que se suben al carro de tentadoras ofertas de licitación para mantener abiertos servicios esenciales que garanticen la actividad económica y la dinamización en el medio rural más allá de las fechas clave. Es el caso de Castronuevo de los Arcos que busca nuevo gestor para su bar municipal por un precio de lo más accesible.

Dotado con una zona de bar, cocina equipada, almacén y amplio espacio exterior, el proceso de licitación continúa abierto por un precio base de 100 euros mensuales. El anuncio supone una oportunidad para reactivar un servicio clave "con una inversión contenida, reduciendo así las barreras de entrada habituales en el sector", según el equipo municipal.

Se trata de un espacio de titularidad municipal adaptable tanto al servicio diario para los vecinos como a momentos de mayor afluencia, celebraciones o eventos puntuales.

Para María de la Paz Camarón Asensio, alcaldesa del municipio, esta licitación dentro de una línea centrada en ofrecer soluciones concretas frente a los retos del medio rural, especialmente en lo relacionado con la fijación de población y la generación de oportunidades. "Este tipo de iniciativas son fundamentales para mantener vivos nuestros pueblos. No se trata solo de abrir un negocio, sino de garantizar un servicio básico que forma parte de la vida coticiana de los vecinos", añade.

Instalaciones del bar municipal en Catronuevo. / Cedida

En este sentido, recuerda que un bar cumple una función que va más allá de la hostelería como un "espacio de encuentro, de convivencia y de dinamización social. En municipios pequeños, estos lugares son clave para generar actividad y mantener el vínculo entre las personas".

Para el equipo de gobierno, facilitar el acceso a este tipo de iniciativas es una herramienta eficaz para atraer nuevos proyectos y favorecer que tanto vecinos como personas interesadas en trasladarse al entorno rural puedan desarrollar una actividad económica sostenible. "Además, este tipo de recursos municipales permiten a los ayuntamientos actuar de manera directa para impulsar servicios que, de otro modo, serían difíciles de mantener en municipios de menor tamaño", concluyen.