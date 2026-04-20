El Ayuntamiento compra la casa a un vecino para ampliar el velatorio de Sejas de Aliste

El Ayuntamiento de Rábano de Aliste ha afrontado la ampliación y mejora del velatorio de la localidad de Sejas de Aliste con una inversión de 40.000 euros cofinanciadios por la Diputación de Zamora. Para la ampliación del velatorio el consistorio adquirió previamente un inmueble colindante de un vecino, procediéndose luego a demoler tanto la casa como la pared medianera. De esta manera se pudieron unir en un solo cuerpo los dos edificios, climatización incluida.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, ha visitado este lunes la localidad para conocer algunos de los trabajos que se han acometido recientemente. La instituión provincial ha invertido en el municipio 130.879 euros, de ellos 36.000 para la red de abastecimiento domiciliario (instalación y acometidas) de Tola. En cuanto a los 80.876 euros procedentes del Plan Municipal de Obras, repartidos a razón de 20.219 para cada pueblo, se han destinado a pavimentación en San Mamed, a abastecimiento en Sejas, para una fuente en Tola y para abastecimiento, saneamiento y pavimentación en Rábano. Además, se destinaron 22.222 euros para los consultorios médicos.

Desde el Consistorio se sigue apostando también por las concentraciones parcelarias de iniciativa privada, en curso para las localidades de Rábano y de Tola de Aliste.