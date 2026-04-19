El Viso de Bamba sigue sorprendiendo: El carbono 14 ayudará a precisar si estamos ante la Arbucala asediada por Aníbal

A priori parecía un aljibe, pero el hallazgo de lo que, también a priori, se antojaba como un tablero de juego y después invitaba más a un sistema de anotación, llevó a pensar que la magnífica estructura excavada en el yacimiento del Viso más bien se asocia a un depósito de grano.

Es la fascinación de la arqueología. Sale un material, excavas una estructura y los expertos van dando forma, interpretando. Y lo que sobre el terreno parece una cosa, en los trabajos de gabinete y en un contexto toma otro sentido. Y todo con la finalidad científica de saber qué ocurrió hace 2.500 años –quizás "solo" 2.200— sobre el roquedo que por segundo año excava un equipo de arqueólogos en el que puede ser el más importante asentamiento vacceo en el extremo más occidental de la cuenca del Duero.

GALERÍA| Finaliza la segunda campaña de excavaciones en el castro del Viso / I. G.-CEVFW

Catorce días después, la segunda campaña consolida la importancia arqueológica del sensacional promontorio del Viso donde a la vivienda que empezó a aflorar el año pasado se han sumado este año nuevas estructuras. "Los resultados están siendo muy bonitos, muy atractivos para continuar", expresa el Carlos Sanz, director del proyecto. "Estamos ante un hábitat fundamentalmente rupestre, donde aparece una estructura aneja a la zona de habitación de la casa y ya vamos delimitando las estancias".

"El gran hallazgo de esta campaña es el aljibe o quizás más sea un depósito de grano, habrá que determinarlo, pero lo interesante es que tenemos una estructura desde el punto de vista de la conservación, muy sólida. Y esto nos va a permitir una rehabilitación de toda esta zona para que sea visitable y entendible", explica Carlos Sanz Mínguez, arqueólogo, profesor de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg que trabaja en este proyecto junto a Aitor Labajo, Mónica Salvador, Raúl Martín Vela y Pilar Ramos.

Y sobre el depósito se descubre un muro de sillares, que se corresponde con el aljibe y no con otra casa, como ayudó a determinar el decapado realizado de forma controlada por una máquina que cedió el Ayuntamiento de Moraleja del Vino. "La máquina se usa cuando se puede, nos quita un trabajo estéril y hemos podido solucionar muchas dudas. En este caso, seguramente el muro es la estructura de tejado que cubría el silo o el aljibe".

Carbono 14

Las excavaciones de esta segunda campaña ayudan a determinar las estancias, con la zona de silos, la cocina, los telares... En definitiva, documentar una casa vaccea. ¿De qué periodo? Los arqueólogos no tienen datos aún para una datación concreta, pero lo que parece claro es que "hay un nivel de incendio potente. Ya hemos cogido muestras para el carbono 14 (un hueso de fauna y carbón vegetal), si tuviéramos la suerte de encontrar algún hogar que nos permitiera datar también por paleomagnetismo, se podrían cruzar datos de un sistema y otro para ver la coherencia de todo".

Entre el material hallado este año hay algunas cerámicas "que nos llevan probablemente al siglo II", entre el 200 y 100 a. C., lo cual querría decir que si se destruyó la ciudad –el asedio de Aníbal a Arbucala fue en el 220 a. C.–, "no significó el abandono inmediato".

¿Estamos más cerca de resolver el enigma? Hay mimbres para continuar la apasionante aventura solo posible con el empuje de vecinos de Bamba y otros pueblos del entorno del Viso, voluntarios y el apoyo de la Diputación, los ayuntamientos de Madridanos y Moraleja del Vino, Torguvi, Caja Rural y Bodegas Fariña. La familia crece.