Villaescusa, epicentro del fervor de la comarca de La Guareña a la Virgen del Olmo

Nada puede con el fervor de los pueblos de La Guareña, y los del entorno en la provincia de Salamanca, a la Virgen del Olmo. Ni siquiera el calor sofocante de esta mañana de domingo, cuando los devotos se convocan en Villaescusa para celebrar la romería de la patrona de la comarca.

Un multitudinario encuentro que comenzaba con la bajada desde la plaza de Villaescusa hasta la ermita de la Virgen del Olmo, en una comitiva formada por los representantes del Ayuntamiento, mayordomos y la banda de música en una romería donde es tradición de la bendición de campos. Un espectacular día de primavera el que ha recibido este año a devotos llegados de muchos pueblos de La Guareña para pedir protección a la venerada imagen mariana.

Prueba de esa devoción fue la concurrida misa en la ermita a los pies de la Virgen engalanada de flores. Tras la eucaristía llegaba uno de los momentos más emotivos, con la procesión donde padres, abuelos y familias en general buscan un momento para subir a los niños y niñas a las andas implorando protección. La gran concurrencia de personas obligó a realizar varias paradas para atender los deseos de subir a sus hijos y nietos a los pies de la Virgen del Olmo.

Siguiendo el ritual de la romería, en la puerta de la ermita tenía lugar la subasta de las andas en la medida antigua, adjudicándose este año una en 150 celemines (90 euros), otra en 100 celemines (60 euros) y otras dos en 50 celemines cada una (90 euros).

La invitación a rosquillas y limonada ha puesto el broche a los actos "oficiales" de esta romería de la comarca de La Guareña que rinde devoción a la Virgen del Olmo. La imagen volverá a la iglesia el 10 de mayo, para retornar de nuevo a la ermita durante las fiestas de Villaescusa, los días 23, 24 y 25 de mayo, cuando tiene lugar el cambio de varas de los mayordomos y una nueva subasta de las andas.

En este domingo de romería, muchas personas aprovecharon el día de primavera para celebrar comidas camperas y coronar una fiesta gran devoción.