Los toros animan las tardes del Club de Jubilados de Fuentesaúco

La temporada taurina es todo un aliciente para el Club de Jubilados de Fuentesaúco que, como ya viene siendo tradición, activa el canal taurino, y este año también con la posibilidad de ver los toros en abierto en Canal Sur, para disfrutar de la Feria de Abril o la Feria de San Isidro en Madrid. Acontecimientos que reúnen en la sede de club a un nutrido grupo de aficionados y aficionadas saucanas.

Jubilados saucanos viendo los toros / Sacra Hernández

Uno de los momentos de más dinamismo para esta agrupación que ronda los 200 socios y mantiene actividades como talleres de memoria o gimnasia. La Junta Directiva del Club de Jubilados de Fuentesaúco está conformada por Francisco de la Iglesia como presidente, Rosario Fulgencio (vicepresidenta), Francisco Lucas (tesorero), Pilar Sánchez (secretaria) y Victoria Mangas, Pilar Hernández y María Morales como primer, segundo y tercer vocal.