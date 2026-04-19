Teo Nieto, el cura más ajetreado de España que conquista a los alistanos

La “Raya” de España y Portugal ha sido cuna de alistanos ilustres, de religiosos y religiosas, monjas y misioneras, que dedicaron su vida en cuerpo y alma a desarrollar su labor evangélica, social y humanitaria por los lugares más recónditos del mundo; pero a la vez ha sido tierra de corazón abierto que ha acogido a hijos adoptivos que llegaron a esta tierra para ganarse el cariño y el respeto de Aliste y de los alistanos, como es el caso de Teo.

Teo Nieto Vicente nació el día 14 de octubre de 1969 en el popular barrio zamorano de San Lázaro, hijo de Paco (albañil) y Concha (ama de casa). Allí se crió y comenzó a participar en Iglesia (Movimiento Junior y Parroquia) y en el mundo asociativo, fundando la asociación juvenil del barrio con la que sigue vinculado. Un religioso con cuna en Zamora capital que lo es en alma y corazón de Aliste, su tierra de acogida, donde ha sentado cátedra como cura y como persona.

La Diócesis de Zamora decidió que Teo iniciara su etapa pastoral en las históricas tierras alistanas, esas que a nivel religioso han pertenecido tanto a España como a Portugal en tiempos de las antiguas Vicarías de Aliste y Alba: Archidiócesis de Braga, Arzobispado de Compostela, Diócesis de Astorga y Diócesis de Zamora, hoy reconvertidas en un arciprestazgo con 84 parroquias.

Teo durante una misa / Chany Sebastián

Su primera etapa discurría en la parroquia de San Bartolomé de Fornillos de Aliste, donde compartió morada y labor diocesana con los ya entonces veteranos sacerdotes Florencio Gago y Matías Pérez. “Sales del seminario y tomas contacto con la realidad de una manera más directa, aunque durante el seminario los fines de semana ya salíamos a las parroquias”, recuerda Teo.

Desde el primer día Teo conectó directamente con el corazón y los sentimientos de los feligreses y feligresas alistanos por su peculiar manera de ser marcada por la humildad, la sencillez y la bondad que le caracterizan como muy buena gente y un magnifico cura. Nadie como él se han ganado el respeto de niños, adolescentes, jóvenes y mayores.

Pero también por su peculiar imagen con un rostro que inspira confianza, con pelo largo, abundante barba y una penetrante mirada que inspira paz, lo cual a muchos de sus feligreses ya octogenarios, nonagenarios y centenarios les lleva a compararle con las típicas estampas de su adorado Jesucristo cuando con 33 años fue crucificado en el Gólgota: “Como el Sagrado Corazón de Jesús que yo tengo en mi habitación”, sentenció al verle por primera vez una abuela alistana.

Cuando llegó por primera vez a la Residencia de la Tercera Edad Virgen de la Salud de Alcañices, gestionada por Cáritas Diocesana de Zamora, apurado por tanta misa y sin tiempo casi ni para comer, quiso aprovechar para reponer fuerzas allí y otra feligresa al verle señalaba entre apenada y cariñosa: “Pobrecito, tan joven y pidiendo ya un bocadillo”.

Teo Nieto durante una misa / Chany Sebastián

Teo Nieto Vicente vivió uno de los días más importantes de su vida el 16 de septiembre de 1995, cuando tras culminar sus estudios en el Seminario y en la Universidad de Salamanca era ordenado sacerdote. Su primer destino fue la casa rectoral de la parroquia de la Virgen de la Asunción de Alcañices, donde pasaba su primeros tres años ya como cura en tierras alistana junto al histórico párroco toresano Luis Miguel Rodríguez, que entonces era el arcipreste de Aliste, probablemente, junto a Teo, unos de los mejores curas foráneos que han pasado por la zona.

Aunque residente en la capital alistana, las primeras parroquias a su cargo fueron las de San Félix de Tola, La Inmaculada de Ribas, Santa Maria Magdalena de Rábano y San Juan de San Juan del Rebollar, pueblo este último donde tiene fijada su residencia desde 1998, año en que pasaba a hacerse cargo también de la Unidad de Acción Partoral de Rabanales.

El momento álgido de su etapa pastoral llegaba el día 16 de septiembre de 2023, cuando tomaba posesión en el Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud (patrona de Aliste) como nuevo párroco de las Unidades de Acción Pastoral de Alcañices, Nuez, Sarracín y Valer que se sumaban a las que ya atendía de San Juan del Rebollar y Rabanales, con 43 parroquias a su cargo: el cura más ajetreado de España que viene haciendo una media de alrededor de 50.000 kilómetros al año.

Obviamente no en solitario, Teo como párroco se ponía al frente del primer Equipo Misionero de Aliste entonces integrado por José Alberto Sutil como vicario, sor Avelina (monja del Amor de Dios), Principius de Nigeria y el diácono colaborador Javier Prieto, fallecido en 2024, que dejó una gran y eterno recuerdo en tierras alistanas.

Imagen del primer equipo misionero de Aliste / Chany Sebastián

El Equipo Misionero de Aliste se reúne una vez al mes y sus miembros tienen un momento de formación “a través de la que intentamos profundizar en nuestra vida de fe, por eso le damos mucha importancia a la dimensión espiritual, pero lo fundamental del equipo es la dimensión pastoral, es decir, ir resolviendo cuestiones prácticas que puedan afectar a las parroquias (celebraciones), pero también a los pueblos”. El objetivo, sin lugar a dudas conseguido, es que “el equipo tenga una dimensión social, una preocupación por nuestra tierra y por nuestras gentes”.

Es Teo una persona muy activa, muestra de ello es cuando sale de su coche y lleva un alijo de llaves más propio del tenete de un Castillo de la Edad Media. Aun así ha encontrado tiempo para desarrollar otra de sus virtudes y pasiones: la enseñanza. Es profesor de Religión en el Instituto de Bachillerato y Enseñanza Secundaria Obligatoria “Aliste” de Alcañices.

Otra de sus facetas está en su actividad dentro del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, de la que forma parte asistiendo a reuniones y dando charlas por distintas provincias de España sobre el mundo rural o sobre la Doctrina Social de la Iglesia, que es su especialidad dentro de la Teología.

Ya como uno más de Aliste asevera Teo que “la dureza de los alistanos" ha hecho que le hayan dado muchos palos y no hayan protestado, "pero eso está cambiando, gracias a Dios". "La esperanza es lo último que se debe perder porque, además, la esperanza es un potente motor de transformación, soñar que se pueden cambiar las cosas y ponerse manos a la obra es fundamental”, asevera. Es el hombre de sabias palabras hechas sentencias: "¿Y qué podemos hacer? Mi respuesta es que podemos empezar por sentarnos a pensar qué es lo que podemos hacer”.

Teo Nieto Vicente, aquel joven que con 18 años ingresó en el Seminario, hoy, con una licenciatura en Psicología y un máster en Doctrina Social de la Iglesia, está ultimando su tesis doctoral. Cura y profesor, sus principales aficiones son la escritura y la lectura, una vida al frente del Equipo Pastoral de Aliste con 43 parroquias, cada domingo ofrece sus homilías en LA OPINIÓN DE ALISTE, seguidas desde lugares tan lejanos como Cuba, Estados Unidos, Argentina, Suiza o Francia.