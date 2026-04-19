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Una motorista herida tras chocar con un corzo en la ZA-125, en Rosinos de la Requejada

La joven, de unos 25 años, tuvo que ser atendida por los golpes sufridos en la caída

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JCYL

F. E.

El servicio de emergencias 112 de la Junta de Castilla y León recibió un aviso a las 18:14 horas de la colisión de una moto contra un corzo en el pk 30 de la ZA-125, en Rosinos de la Requejada, donde solicitan asistencia sanitaria para atender a la motorista: una mujer de unos 25 años que presenta golpes por la caída. Se ha informado a Tráfico de Zamora y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

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