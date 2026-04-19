Una motorista herida tras chocar con un corzo en la ZA-125, en Rosinos de la Requejada

El servicio de emergencias 112 de la Junta de Castilla y León recibió un aviso a las 18:14 horas de la colisión de una moto contra un corzo en el pk 30 de la ZA-125, en Rosinos de la Requejada, donde solicitan asistencia sanitaria para atender a la motorista: una mujer de unos 25 años que presenta golpes por la caída. Se ha informado a Tráfico de Zamora y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.