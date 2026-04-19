La lucha contra los incendios entra en el aula

Alumnos y profesores del Colegio Rural Agrupado de Palacios de Sanabria participaron una jornada de concienciación de prevención y lucha contra los incendios en la que participaron una veintena de profesionales de extinción como agentes medioambientales y el Equipo de Lucha Integral contra los Incendios Forestales (ELIF) de Rosinos de la Requejada Z1 (es la cuadrilla helitransportada para una actuación rápida en incendios), un camión autobomba de Puebla, Epaif y UMAP.

En este taller participaron 25 estudiantes de Primaria de diferentes cursos, que residen en localidades de la zona de Sanabria y Carballeda. En esta actividad los alumnos estuvieron muy atentos a la charla teórica donde los profesiones explicaron el dispositivo de la lucha contra incendios, las principales causas de los incendios y los medios y personal disponible en la provincia, con 500 personas, en su mayoría desplegados por las comarcas del noroeste, desde Alta Sanabria hasta Carballeda Baja.

Actividades de prevención de incendios en el CRA de Palacios de Sanabria / Araceli Saavedra

Estas actividades de divulgación y educación medioambiental que lleva a cabo la Guardería Medioambiental tratan de concienciar e implicar a los jóvenes alumnos y que valoren la peligrosidad de los incendios para las personas, los bienes y el medio ambiental del entorno más cercano.

Los alumnos disfrutaron de la “clase” práctica de ser bombero por un día que se desarrolló en las inmediaciones del centro educativo, donde se explicaron las funciones de los medios asistentes. Los estudiantes se probaron los Equipos de Protección Individual (EPI) de los bomberos en el trascurso de la extinción, manejaron además las herramientas de lucha manuales de lucha contra las llamas, como batefuegos y mochilas.

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El camión de bomberos recibió a los alumnos con las puertas abiertas para hacer sonar la sirena y, con lo que más disfrutan, accionar las mangueras de extinción, con supervisión de los profesionales que manejaron la presión con la que sale el agua. El agua y mojarse, una experiencia más para todos que difícilmente olvidarán de esta clase tan particular y práctica.