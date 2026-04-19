Herido y atrapado el conductor de un camión volcado en la A-52 a la altura de Mombuey
El accidente ha ocurrido en el kilómetro 58 en sentido Vigo
F. E.
La Guardia Civil de Tráfico de Zamora ha informado a las 15:33 horas del vuelco de un camión en el pk 58 de la A-52, en Mombuey sentido Vigo. El conductor, un varón de unos 40 años, ha resultado herido y se encuentra atrapado en el interior de la cabina. Según indcan, está cortando la autovía. Se ha avisado a los bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-. En estos momentos la carretera está abierta, con tráfico lento.
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