La Guardia Civil de Tráfico de Zamora ha informado a las 15:33 horas del vuelco de un camión en el pk 58 de la A-52, en Mombuey sentido Vigo. El conductor, un varón de unos 40 años, ha resultado herido y se encuentra atrapado en el interior de la cabina. Según indcan, está cortando la autovía. Se ha avisado a los bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-. En estos momentos la carretera está abierta, con tráfico lento.

Herido y atrapado el conductor de un camión volcado en la A-52 a la altura de Mombuey. / Cedida