Escucha la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del tercer domingo de Pascua, 19 de abril de 2026

Hoy, en este tercer domingo de Pascua, disfrutamos del pasaje conocido como “los discípulos de Emaús”. Y, en este camino de encuentro con el Resucitado, en este camino que es invitación a volver a Galilea (volver al origen), nos encontramos con la pedagogía de Jesús.

Estos dos discípulos (Cleofás y otro… u otra), llevaban todavía impregnada en la retina de su corazón la imagen del crucificado y, esa imagen, era la que había disuelto sus esperanzas. Se iban de Jerusalén, no estaban con el resto de los discípulos y discípulas, mientras algunas de ellas habían tomado el camino del sepulcro, ellos -cargando con la losa de la sepultura- volvían a su rutina. La cruz había supuesto, con la quiebra de las esperanzas, la ruptura de la comunidad. Y allí, en ese caminar de derrota, se les presenta Jesús para iniciar, con ellos, un proceso de reconstrucción personal (lo cual implica un proceso de reconstruir el sueño comunitario).

Es bueno que pongamos un poco de atención a este proceso que Jesús inicia. Lo conocemos de sobra, pero conviene refrescarlo. Vamos a dividirlo en cuatro etapas:

En primer lugar, es necesario que no olvidemos que el Maestro se puso a caminar con ellos. Es decir, sale a su encuentro, se sitúa a su nivel, en su camino. Acompaña su derrota, pero no lo hace imponiendo su presencia, aquellos discípulos derrotados son incapaces de reconocerlo y el Maestro aguanta pacientemente en el ritmo de su caminar.

En segundo lugar, Jesús pregunta y no pregunta porque no sepa, sino para ayudarles a poner en orden lo que ellos saben, para ayudarles en la reflexión y que, de esta manera, puedan sacar de su conciencia esa amargura que les atrapa en la desesperanza. Jesús, como buen Maestro, sabe que tienen que ser ellos mismos los que pongan en orden aquello que se amontona en su corazón. El dolor siempre provoca que los sentimientos se agolpen caóticamente impidiéndonos razonar con claridad.

En tercer lugar, y cuando encuentra un hueco, comienza él a hablarles. Lo hace partiendo de su realidad, comprendiendo su derrota, pero les contrasta con firmeza: “qué necios y torpes sois” (nos cuenta Lucas que les dice). Lo curioso de esta firmeza con la que les habla Jesús es que ellos lo que perciben es ternura (“¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras?”). Es una firmeza que provoca su atención, es una ternura que apacigua su dolor.

Y, por último, ellos le invitan a quedarse porque él había hecho intención de seguir el camino, lo cual es un signo del respeto que el Maestro tiene con el ritmo de las personas. Acompaña, pero (como acabamos de decir) no impone su presencia. Acompaña, pero impulsa la autonomía y, por eso, cuando considera que en su interior ha brotado la esperanza, “desapareció de su vista”, pero no de su corazón. La esperanza se convierte en motor para reconstruir la comunidad. Si la cruz es la dispersión, el Resucitado es fuente de unión. En definitiva, lo que hace en este proceso es educarlos para que, en la madurez, tengan su autonomía.

Estas piezas que hoy tenemos delante con este pasaje nos pueden ayudar a entender cómo acompañar a las personas (respetando sus ritmos, sus procesos) pero también cómo construir la misión evangelizadora. Porque esto también es volver a Galilea: tener siempre presente el sentido misionero de la comunidad cristiana.

Una misión que tiene que saber, en primer lugar, ponerse en camino con la humanidad, respetando sus ritmos, acompañando sus fracasos. No se trata de contemplar al mundo desde ninguna tribuna, se trata de ponerse en camino “acompañando los gozos y las esperanzas, las alegrías y las tristezas” (cfr. GS 1). Cuando la evangelización consiste en esperar a que “vengan” para pedirnos sacramentos o alimentos, es una manera de entender la misión que no tiene nada que ver con el estilo que el Maestro nos propuso en Emaús. Cuando la misión pretende hacerse notar en medio del caminar de las gentes, no es la pedagogía que nos enseñó ese Maestro que se hizo el encontradizo con los de Emaús.

Pero, además, esta misión es una misión que, antes de dar respuestas, pregunta para provocar la reflexión. Y esto creo que es algo que nos falta… Cuando el caos impera en el mundo, ese caos provocado por una multitud de informaciones en las que se entremezclan lo falso con lo real (el caos epistémico del que hablan algunos), cuando la amargura y la desesperanza pueden llegar a anidar en el corazón de nuestra sociedad, una Iglesia que provoque la reflexión para poder organizar las ideas, es la Iglesia del Camino de Emaús, porque Emaús no es la idolatrización de los sentimientos sino la provocación del pensamiento.

Y, en esta invitación a la reflexión serena, aparece la denuncia profética. Es decir, la misión de la Iglesia tiene que saber contrastar con firmeza y ternura a nuestro mundo, denunciando sus “torpezas y necedades” pero no desde el púlpito, no desde la prepotencia del dogmatismo, sino desde el camino, amando a este mundo. Ojalá detrás de nuestras denuncias proféticas pueda haber alguien que nos diga: “arde nuestro corazón”.

Y, por último, una misión que sabe crear esperanza como motor de autonomía y libertad. Cuando pretendemos evangelizar creando dependencias, pretendiendo que la Iglesia sea imprescindible en nuestro mundo, no estamos educando en la libertad que nos mostró el Resucitado al caminar sin imponer su presencia y al desaparecer de su vista permaneciendo en su corazón. Una verdadera evangelización es la que crea latidos de evangelio, no estructuras.

Noticias relacionadas

Contemplemos este texto de Emaús y sintámonos invitadas e invitados a acompañar a las personas desde este estilo y a vivir la evangelización desde esta pedagogía.