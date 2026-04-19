Andalucía cae rendida ante la carne alistana

Las exquisitas carnes de vacuno de la Raza Autóctona Alistana-Sanabresa han conquistado a lo largo del último mes hasta los más exigentes paladares de los amantes de la mejor gastronomía de Andalucía gracias a unas concurridas animadas y concurridas jornadas dedicadas a la pura sangre de la zona oeste de la provincia de Zamora organizadas en la ciudad de Málaga.

Durante un mes han tenido lugar las Jornadas de la Raza Alistano-Sanabresa de la mano del afamado cocinero malagueño Iñaki y del grupo “Puerta Grande” (el Ibérico del Vacuno): unas jornadas concebidas como una experiencia gastronómica y cultural para mostrar las excelencias de esta raza zamorana (declarada en peligro de extinción) en su máximo esplendor, desde las piezas de corte más sutiles hasta carnes con un perfil más profundo y maduro. Todo ello acompañado por vinos, embutidos, quesos y postres de Castilla y León.

El evento ha contado con la colaboración de la Asociación Nacional de Criadores de la Raza Autóctona “Alistano-Sanabresa”. Su presidente, Óscar Puente Cabrerizo, ganadero natural de Tábara y que tiene su ganadería en el entorno de la Sierra de la Culebra, se desplazó hasta Málaga para defender y contar a los comensales andaluces los valores culinarios del vacuno de pura sangre originario de la zona oeste de la provincia de Zamora.

Imagen de las jornadas celebradas en Málaga de la carne alistano-sanabresa / Chany Sebastián

Un producto, las carnes de la Raza Autóctona Alistana-Sanabresa, que según Puente Cabrerizo, “puede estar a la altura de cualquier otro producto cárnico de la Unión Europea. Tenemos una raza autóctona en peligro de extinción, que es una joya a todos los niveles, siendo parte imprescindible de la vida agroganadera del oeste zamorano durante siglos. Desde hace cuarenta años los ganaderos, muchos jóvenes, con la ayuda de las administraciones como la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora tiramos para adelante y presentamos y ofrecemos un producto estrella de muy alta calidad”.

El futuro de la raza pasa por su adaptación como productora de carne de calidad, un terreno donde ya tiene mucho camino andado, habida cuenta de la fama que su carne ha ido cosechando en los últimos años incluso fuera de los limites de la provincia de Zamora. La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios autorizó el día 5 de febrero de 2015 el uso del logotipo 6 “Raza Autóctona 100% Alistana-Sanabresa”.

Los comensales andaluces se mostraron encantados con las carnes zamoranas y muy en particular con los chuletones: “Son un manjar, de lo mejor que hemos degustado por aquí”.

La base del éxito de la explotación de animales de pura sangre Alistana-Sanabresa “pasa inexcusablemente por su explotación extensiva o semiextensiva. El aprovechamiento de las cualidades de esta raza y su adaptación a medios con condiciones extremas de climatología y suelos pobres de pastos son claves para la crianza rentable de estos animales”.