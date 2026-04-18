Olmillos de Castro multará con hasta 10.000 euros a los vecinos que no limpien sus solares urbanos

El Ayuntamiento de Olmillos de Castro (Navianos de Alba y San Martín de Tábara) multará hasta con 10.000 euros a los vecinos que no limpien sus solares urbanos tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza reguladora de limpieza de terrenos y solares en suelo urbano, urbanizable y rústico del termino municipal.

El día 1 de junio de cada año será la fecha establecida para tener listas, limpias y desbrozadas las propiedades particulares. El alcalde dispondrá a través del correspondiente bando de la alternativa de hacer un recordatorio general de la obligación de la limpieza con al menos tres meses de antelación (1 de marzo) a vencimiento de la fecha límite.

Propietarios

Respecto a de la condición de propietario, desde el Ayuntamiento informan de que para saber quién es el titular de los terrenos tendrán en cuenta la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa. Tal y como señalan desde el Ayuntamiento, "en los pueblos de este país aún existen demasiados terrenos y fincas sin inmatricular, por tanto, ha de disponerse de un mecanismos efectivo para que, salvo prueba en contrario, se pueda considerar prioritario a una determinada persona o grupo de personas". A este respecto se tendrán en cuenta los registros fiscales, como el Catastro, en el caso de que el Registro de la Propiedad no disponga de información al respecto. "De lo contrario, la ordenanza devendría impracticable en multitud de ocasiones", añaden.

La situación de la provincia de Zamora tras las oleadas de incendios forestales en los últimos años obliga a revisar la normativa vigente y, en su caso, implementar medidas tendentes a asegurar la intervención particular y, subsidiariamente, administrativa, para evitar y reducir en la medida de lo posible el impacto social y económico derivado de la falta de cuidado de los propietarios de terrenos o titulares de otros derechos de los mismos.

El objetivo es “conseguir un adecuado estado de limpieza y conservación de los solares, parcelas y terrenos vacantes de edificación en orden a reducir el riesgo, tanto de la producción como de la propagación de incendios, así como conseguir un estado saneado de dichos terrenos, eliminando la acumulación de desechos o residuos", con arreglo al Plan de Prevención de Incendios del Ayuntamientos de Olmillos de Castro.

Reunión del alcalde Teodoro Díaz (centro) con el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y la diputada Amaranta Ratón / Cedida

Infracciones

Las infracciones leves podrán acarrear sanciones de entre los 1.000 y los 10.000 euros, las cuales deberán ser proporcionadas a la gravedad de los hechos constitutivos de infracción conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo. En cualquier caso no podrán ser inferiores ni superiores a esas cantidades.

El Ayuntamiento, ya sea de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar ordenes de ejecución subsidiaria que obligarán a los propietarios de terrenos a realizar las obras necesarias para conservar y reponer las condiciones derivadas de los deberes de usos y conservación establecidos.

El Ayuntamiento, mediante notificación a la persona obligada, podrá realizar el acto, por sí o a través de las personas que determine, a costa del obligado, siéndole repercutido el importe de todos los gastos, daños y perjuicios. En el supuesto de que se ejecute a través de un tercero se seguirá mediante el procedimiento previsto en la normativa sobre contratación del sector público, incluido el encargo a medios propios, sin perjuicio de que pudiere acudirse, en su caso,a otros instrumentos jurídicos, como la encomienda de gestión.