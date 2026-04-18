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Condicionada la circulación en la A-52 y N-525 en la Alta Sanabria por obras en firme y túneles

Retenciones en la A-52 por las obras de mejora del firme

Retenciones en la A-52 por las obras de mejora del firme / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Los conductores que circulan por la autovía A-52 en esta última semana se han encontrado con tráfico condicionado y retenciones por las obras de reparación del firme entre Lubián y Padornelo, con el corte de la vía en sentido descendente Lubián-Puebla de Sanabria. Los dos accesos a la autovía desde Lubián también están cortados desde la entrada de la carretera de la Tuíza, en la rotonda de Chanos, y desde la carretera de incorporación a la autovía de Lubián-Hermisende.

Imagen de las obras

Imagen de las obras / Araceli Saavedra

Quienes más problemas tienen para usar las carreteras son los propios vecinos, porque además de los cortes para entrar en la autovía hay cortes en la nacional 525. Los túneles de la carretera nacional N-525 de Padornelo y la Canda llevan cortados desde hace más de dos meses causando trastornos a los pueblos de la zona que más usan esta carretera.

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