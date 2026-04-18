Cobreros repartirá sus terrenos comunales para evitar problemas entre los ganaderos

El Pleno municipal de Cobreros se reunió este viernes de manera extraordinaria y urgente para aprobar el reparto de terrenos comunales entre los ganaderos empadronados en el municipio ante la falta de acuerdo de los propios interesados. La decisión es elaborar una ordenanza que regule el uso de los comunales con unas normas de obligado cumplimiento: "No se trata de una ordenanza recaudatoria sino de ordenar unas normas ante la conflictividad creciente".

Cada ganadero podrá justificar las hectáreas de pasto en el pueblo donde está registrada la explotación, como así lo comunicará el Ayuntamiento. Si en un pueblo hay más de un ganadero tendrán que repartir la superficie. Esta asignación se comunicará a los ganaderos de acuerdo a su código de explotación, antes de finalizar la declaración de la PAC el 31 de abril. Los cuatro concejales del grupo de Gobierno de Futuro votaron a favor mientas que los dos concejales del Grupo popular se abstuvieron.

Reunión del Pleno de Cobreros / Araceli Saavedra

“No se ponen de acuerdo entre ellos” señaló el alcalde, Luis Miguel López, hasta el punto de que se está procediendo a vallados de terrenos que son conflictivos, no se respetan las zonas que tiene cada ganadero, hay ganaderos que tiene las vacas sueltas por todos los pueblos y por las carreteras. El alcalde señaló que ha tenido “cuatro o cinco reuniones con ellos y no se ponen de acuerdo”. La ordenanza es de obligado cumplimiento “y si no se cumple, hay que penalizar”. López afirmó que hasta ahora no había habido problemas, salvo casos muy puntuales de todos conocidos. La asignación de pastos se concretaba por Decreto de Alcaldía.

El pastoreo se efectuará en cada pueblo donde esté ubicada la explotación y “las vacas controladas”. En el trascurso del Pleno se reconoció que hay ganaderos que sí son responsables de sus animales y “se puede escapar una vaca” pero hay control.

La concejala del PP, María del Carmen Fernández Mostaza, señaló el problema de estas vacas descontroladas en las fincas particulares y daños en paredes de fincas y huertos. Aunque en tema de propiedad privada, el Ayuntamiento no tiene competencias. Aunque sí pidió que en consecuencia al uso de los comunales “se comprometan a cuidar y respetar las fincas particulares”.

Otro problema que tiene que solucionar el Ayuntamiento es la catalogación de suelo forestal en Cobreros y San Martín de Terroso, unas 600 hectáreas, que sí son pastables en parte de su superficie, aunque actualmente no está reconocida. Elevaría la superficie disponible de pastizal entre 200 y 300 hectáreas.