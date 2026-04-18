La Asociación de Pesca de Sanabria denuncia una normativa hecha “para el turismo”

La temporada de pesca en los ríos trucheros de la comarca de Sanabria está en un impás por las bajas temperaturas de las aguas del noroeste. Desde la Asociación de Pesca Sanabria y Carballeda señalan este arranque de la temporada “de pocas capturas” y su presidente, Manuel Mateos, señala como motivo la situación climática “de deshielo y bajas temperaturas”.

Desde la Asociación denuncian una Orden de Pesca “hecha para el turismo y no para los pescadores locales. Nosotros defendemos la pesca tradicional”. Así los días de pesca hábiles con muerte de trucha se reducen a martes, sábados, domingos y festivos de la temporada en las AREC. Se restan días de pesca, lunes y jueves, que favorecía a los pescadores locales.

El número de capturas ha ido en retroceso hasta los dos ejemplares “una cantidad muy reducida”. El número de barbos y bogas pescables se reduce a dos ejemplares “han vetado la captura, cuando hay una elevada población de estas dos especies”, señalaba Mateos. En los señuelos autorizados se descartan las cucharillas que de tres anzuelos pasan a un anzuelo, teniendo que cortar manualmente los arponcillos sobrantes “son normas ni lógica”.

Pesca en Sanabria / Araceli Saavedra

Desde la Asociación Sanabria y Carballeda denuncian la falta de limpieza de las veredas de pesca, la falta de limpieza de los ríos y de los cotos “que están inaccesibles”. De acuerdo al pago de tasas para acceder a los cotos “no se puede limitar el mismo número de capturas que en AREC, cuando en el coto el pescador paga una tasa que recauda la Administración por poder pescar”.

En el Consejo de Pesca , desde la Asociación solicitaron "que abriera el AREC en el tramo correspondiente a la desembocadura del río Castro en el río Tera, aguar arriba hasta la presa de la gravera de San Miguel".

La asociación rechaza el coto de pesca que se ha delimitado en el río Castro o río Requejo “de aguas arriba de la presa de la gravera al refugio de pesca de Pedralba aguas arriba. Desde la Asociación estamos muy descontentos con esta actuación”. Otro motivo de queja es la regulación de caudal con la presa de San Miguel que “está abierta en estos momentos y lo lógico es que esté embalsando ahora y poder soltar agua en época de estío”.

Mateos recordó que hace ocho años se propuso a la Junta de Castilla y León que los residentes tuvieran una única licencia o permiso para los habitantes del medio rural y facilitar los aprovechamientos desde la corta de leña, desbroces, quemas controladas, recogida de setas, pesca y caza. Incluso se propuso una tasa de 100 euros con los cupos pertinentes con la finalidad “de dar facilidades por residir en el medio rural. Al final somos los que cuidamos, limpiamos, cortamos, desbrozamos”.