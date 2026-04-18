26 segundos para la historia en el Parque Natural de Montesinho

El Parque Natural de Montesinho, uno de los paraísos más ricos en biodiversidad de fauna y flora de la Península Ibérica asentando en plena “Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes), será uno de los lugares donde mejor se podrá apreciar el próximo día 12 de agosto el eclipse de sol, al 100% durante 26 segundos.

Tal acontecimiento ha despertado el masivo interés de españoles y portugueses con lo cual se regulará el acceso. Hay que tener en cuenta que en esas fechas próximas al 15 de agosto tanto Tras os Montes como Aliste, Tábara, Alba, Sanabria y La Carballeda viven cada año el apogeo del regreso de miles de emigrantes con lo cual podría darse una “efecto llamada” con la llegada incontrolada y masiva de expertos y curiosos con los consiguientes riesgos que ello podría tener tanto a nivel de seguridad ciudadana como para la propia fauna y flora.

El Concelho de Braganza ha abierto ya las inscripciones para aquellos que quieran disfrutar en primera fila de uno de los fenómenos más raros del presente siglo XXI. Se da la circunstancia que en una pequeña zona del Parque Natural de Montesinho próxima a la frontera con la provincia de Zamora (Sanabria, La Carballeda y Aliste) el eclipse será total.

Parque Natural de Montesinho / Web del Parque Natural

Los horarios principales ya confirmados por la Cámara Municipal de Braganza para disfrutar del peculiar e irrepetible eclipse solar dan como su inicio las 18.33 horas, alcanzado su máximo a las 19.30 (aproximadamente) para finalizar hacia las 20.30 horas. Estamos hablando siempre de horario portugués: hay que tener en cuenta una hora más en España.

La organización alerta que, por motivos de seguridad y preservación ambiental, los accesos al área de observación “ e as vagas” será limitadas. Las inscripciones para los residentes en el concelho de Braganza ya están abiertas. Inicialmente ellos tendrán preferencia de inscripción. Si quedaran plazas posteriormente se abriría a los foráneos: “Este proceso tiende a asegurar una gestión rigurosa, organizada y justa, garantizando la prioridad a la comunidad local y un adecuado funcionamiento del evento”.

La inscripción tendrá un coste de 3 euros por persona y a cambio se entregará una pulsera identificadora para acceder al área de observación del eclipse. El valor de las inscripciones revertirá íntegramente a favor de las asociaciones culturales de la Unión de Freguesías de Aveleda y Río de Onor, destinándose a asegurar las condiciones de observación seguras a través de la disponibilidad de óculos certificados para la observación del eclipse solar a todos los participantes.

En el caso de no poder reservar su billete para observar el eclipse de sol en el Parque Natural de Montesinho, se ofrece otra alternativa, pues sería posible asistir, aunque solamente con un 98% de ocultación, al Aeródromo de Braganza.

Parque Natural

El Parque Natural de Montesinho ( Área Protegida de Recursos Gestionados) fue creado en el día 30 de agosto de 1979 integrando alrededor de 75.000 hectáreas y 92 aldeas en la histórica regional de Tras os Montes. Parte de él raya con tierras alistanas allí donde las aguas internacionales del río Manzanas marcan la frontera húmeda con pueblos como Riomanzanas, Villarino de Manzanas, Figuerela de Abajo, Moldones, Nuez, San Martín del Pedroso y Latedo.

Su punto más elevado, con 1.486 metros, es la Sierra Montesinho y el más bajo, con 486, el río Mente. El el gran refugio del lobo ibérico en Portugal que allí convive con alrededor de 160 especies de aves, incluyendo algunas como la cigüeña negara y el águila real.

Dentro de su territorio tiene lugar cada año dos de las mayores romerías transfroterizas, “La Riberinha” entre Quintanilha, Nuez y San Martín del Pedroso, una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal, desde el siglo XIII, cada ultimo domingo de mayo; y la “Virgen de Fátima” cada domingo anterior al 13 de mayo entre Petisqueira y Villarino de Manzanas.